La hastiada soledad del presidente Trump en la Casa Blanca

En una noche de esta semana, solo se veía una pequeña luz encendida en la segunda planta de la Casa Blanca, donde se ubica la residencia presidencial. El resto de ventanas estaban a oscuras. Es imposible saberlo, pero puede que indicara que Donald Trump ya dormía. Esa noche, a diferencia de las anteriores, el mandatario estadounidense no publicó ningún mensaje en Twitter.

La red social es un termómetro del hombre más poderoso del planeta. Y de los más imprevisibles. La cuenta de Trump en Twitter no solo es un reflejo del volcánico estado de ánimo del republicano sino de sus hábitos. Desprende su furia en 140 caracteres, desnuda su personalidad y sus obsesiones. Cuesta imaginar un giro más abrupto respecto a la cautela y el aura cerebral de su predecesor Barack Obama, del que costaba descifrar qué pensaba realmente.

Trump suele tuitear muy pronto por la mañana, alrededor de las 6, y por la noche. En ocasiones, incluso pasada la medianoche, como cuando a finales de mayo escribió por error la incomprensible palabra “covfefe” al final de un mensaje. Sus incendiarios tuits desatan crisis, movimientos de la bolsa y eternas elucubraciones y bromas. Son una pesadilla para los asesores del presidente, obsesionan a periodistas y electrizan a los seguidores del magnate neoyorquino.

Una pregunta sobrevuela Washington: ¿Qué hace Trump cuando tuitea y qué le lleva a hacerlo con tanta animosidad? “Creo que es porque está solo, como rumiando y pensando sobre cosas, volviéndose paranoico, como nixoniano. Probablemente se sienta muy solo”, responde la periodista Kate Andersen Brower, autora de dos libros de referencia sobre los entresijos de la Casa Blanca.

Pathetic excuse by London Mayor Sadiq Khan who had to think fast on his "no reason to be alarmed" statement. MSM is working hard to sell it!