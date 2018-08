Laguna se tiñe de rojo. Sin respeto a ecosistemas

Río Bravo, Tam.- Es preocupante el estado en el que están las lagunas de nuestra ciudad, las cuales lucen en total descuido, pues existen ciudadanos que no respetan el ecosistema y tiran basura en estos lugares, pero la laguna que se debe atender de inmediato, es la que se ubica en la colonia Benito Juárez, frente al parque con el mismo nombre, sus aguas lucen de un color rojizo, lo cual alarma a los vecinos de la localidad.

Al respecto Doña Teresa Cazares, residente de la colonia Benito Juárez, comentó:

"Hemos notado que el agua de la laguna ha cambiado de color, pareciera como si trajera sangre, se mira muy feo, antes no estaba así, ya tiene como más de 6 meses que cambió a este color, no se que tendrá, si le echarían algo o quizá sea la, no se, pero si da un poco de temor, no vaya a ser algo que después nos vaya a enfermar. Me gustaría que ya no tiraranen nuestras lagunas, esto ya tiene mucho que está así, ojalá que a las autoridades les interese arreglar e investigar porque está así esta laguna, más que nada por la salud de uno". concluyó.

Para saber que es lo que realmente está afectando esta laguna, se deben tomar muestras y observar los parámetros físicos, químicos y biológicos, pero de igual manera se puede saber a simple vista el nivel de contaminación que tienen estas aguas . Jesús Elías Ibarra Rodríguez, ecologista

Asimismo fuimos a preguntar al ecologista Jesús Elías Ibarra sobre este cambio que se nota en las aguas de la laguna de la colonia Benito Juárez y al respecto expresó: "Para saber que es lo que realmente está afectando esta laguna, se deben tomar muestras y observar los parámetros físicos, químicos y biológicos, pero de igual manera se puede saber a simple vista el nivel deque tienen estas aguas, lamentablemente esta laguna se encuentran en la clase VI, es decir, aguas fuertemente contaminadas, también creo que las microalgas pueden ser una posibilidad de enrojecer el agua, debido al exceso de químicos que algunas familias de la localidad tienden a arrojar en este lugar, me refiero a detergentes por mencionar alguno, esto sumado a la poca lluvia que se ha presentado en la zona y de la deficiencia de oxigeno en el agua, provoca la proliferación de estas microalgas", finalizó.

OBSERVAN. Toda clase de contaminantes, basura que los ciudadanos arrojan en la laguna. Se encuentran toda clase de contaminantes, desde bolsas y botellas de plástico hasta peluches.

URGE SANEAMIENTO

Cabe señalar que las autoridades correspondientes no han emitido ninguna clase de declaración al respecto, pareciera que no supieran del caso. En lo que va del año no se le ha dado ninguna clase de mantenimiento y limpieza a las lagunas de la ciudad, y en la arenera de la que hablamos, se pueden observar cualquier tipo de contaminantes que va desde botellas y bolsas de plástico, botellas de vidrio, hojas secas, llantas, cartón, botes de lata, fierro, madera, desperdicios, hasta monos de peluche, partes de carros y vinilo, entre otras cosas. Es urgente una campaña de saneamiento, antes de que este posible foco de infección cobre la salud o incluso la vida de los habitantes de la zona.