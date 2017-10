La grandeza de Cruz Azul se mantiene: Jesús Corona

CIUDAD DE MÉXICO.- Los malos resultados vuelven a convertirse en el presente de Cruz Azul; sin embargo, para el arquero Jesús Corona hay algo claro: "La grandeza del equipo celestes está intacta".

"La grandeza del equipo se mantiene, de eso no hay duda, lo que ha conseguido Cruz Azul es único. La grandeza no se pierde, de eso no hay duda, lo que se ha logrado en 53 años", declaró el arquero de La Máquina.

Para el arquero cruzazulino, el reproche de la afición no debería existir; se ha entregado todo en cada partido.

"Por el trabajo no debe existir el reproche, se deja todo en la cancha. Tal vez caemos en la frustración porque no se dan los resultados", asegura.

El arquero mexicano tiene la clave para salir de los malos resultados que aquejan el seno cruzazulino.

"Luchando es como se puede regresar a las épocas doradas de Cruz Azul. El partido pasado no enseñamos la grandeza, pero estamos a tiempo de corregir las cosas", puntualizó.