Lady Gaga viste diseño mexicano

Para la fiesta del lanzamiento de su sexto material discográfico de Lady Gaga, llamado "Chromatica" la cantante ha elegido un atuendo muy extravagante al igual que ella. Y es que esta nueva era se caracteriza por toques punk mezclado con una estética futurista y con mucha propuesta. Pero, lo que más nos encantó es que la prenda que llevó para este importante día es de un diseñador mexicano y te traemos todos los detalles.

Gaga estrenó su disco "Chromatica", un material musical que regresa a sus raíces dance pop que la catapultaron a la fama en 2008 con el disco The Fame y después con The Fame Monster. Para este estreno, Gaga llevó un atuendo inspirado en la cantante virtual Hatsune Miku, en una sudadera oversized creación de Jonathan Morales de la marca mexicana No Name Studio.

En entrevista exclusiva con el diseñador, Jonathan nos habló de cómo llegó su prenda a una de las celebridades más importantes del mundo: "fue algo muy inesperado ya que llevo mucho tiempo diseñado moda con propuesta alternativa y de pasar de diseñar en México a enterarte que alguien como Lady Gaga le gustó tu ropa es algo loco. Tuvimos mucha emoción y es algo que me llena de felicidad".

La sudadera que diseñó Jonathan la presentó recientemente en la edición digital del Mercedes-Benz Fashion Week México City y pertenece a la sublínea de No Name Studio, Redo, que aborda el tema de reciclaje como eje narrativo, así como la implementación de la reestructura y deconstrucción de piezas para su venta: "Redu está hecha para reciclar piezas ya existentes.