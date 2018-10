Lady Gaga: "El primer sueño que tuve en mi vida fue el de ser actriz"

Así de rotunda se muestra la estadounidense en una entrevista sobre Nace Una Estrella, cinta en la que tiene su primer papel protagónico.

"Fui a una escuela de actuación, estudié el método Stanislavski, pero no era buena en las audiciones", asegura la también cantante.



Tras lograr un Globo de Oro por su participación en la serie American Horror Story le llegó la oportunidad de recuperar un deseo que dejó de lado a los 19 años.



Una docena de años, cinco álbumes y seis Grammy después, consiguió recuperar ese sueño en Nace Una Estrella, con un papel que antes interpretaron Janet Gaynor (1937), Judy Garland (1954) y Barbra Streisand (1976).



Además de actuar, Gaga compuso la mayor parte de las canciones junto a Lukas Nelson, hijo de Willie Nelson.



La cantante abandonó temporalmente su rubio platino por su castaño original y se quitó el maquillaje para dar vida a la joven Ally, una mesera y aspirante a cantante que es descubierta por una estrella de rock, Jackson Maine (interpretado por Bradley Cooper) en una noche de borrachera.



La cantante afirma que Cooper, quien también fungió como director, estuvo muy comprometido con el proyecto.



"No hay ninguna aspecto en el que no se meta, en cada detalle de este filme, cada ritmo en el montaje, incluso en la mezcla de música, porque hasta escribió música para el filme", mencionó.