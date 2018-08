Laboran bajo riesgo sanitario

Valle Hermoso, Tam.- Vendedores de mariscos crudos ambulantes o establecidos en algún domicilio de esta localidad, hacen su actividad sin ninguna medida de prevención o verificación de las autoridades sanitarias.

Benjamín, como se identificó ayer un señor que vende camarón fresco y filetes de pescado, dijo que tiene más de 2 años realizando ese trabajo y nadie de la Jurisdicción Sanitaria ni de la Comisión Estatal para la Prevención de Riesgos Sanitarios, lo ha visitado.

"Trabajo bien, trato de cuidar los productos que vendo y mantenerlos bien refrigerados para no tener ningún problema, pero reconozco que no hay una supervisión sanitaria para los que hacemos esta actividad", dijo el hombre.

En las ultimas semanas, la venta de productos del mar se ha incrementado a traes de las redes sociales o por simples conocidos, es decir, entre los mismos clientes van recomendando a quienes venden el producto.

Pese a que no se ha registrado ninguna intoxicación entre los consumidores, el producto del mar se verifica para saber que se refrigeró o conservo en una temperatura que no pone en riesgo a los que lo consumen, sin embargo en esta ciudad los trabajos no se realizan para todos los vendedores.