Laboran infectados en el Hospital Civil

Cd. Victoria, Tam.

Trabajadores del Hospital Civil ´Dr. José Macías Hernández´ hicieron un llamado a la autoridad correspondiente debido a graves anomalías en esa institución, como la presencia de trabajadores del área de Almacén quienes resultaron positivos a Covid-19 y que aún así fueron llamados a laborar, así como la falta de equipo, uniformes y fallas en el sistema de agua potable.

"Tenemos el conocimiento de que lamentablemente nuestro hospital está sufriendo de carencias en Sala Hombres donde ya tiene más de dos semanas que no funciona el sistema de aire acondicionado, y ante estas temperaturas que hemos estado viviendo recientemente hay pacientes que están sufriendo los embates del calor", denunció el enfermero Sergio Adiel, "lo único que se hizo por parte de los directivos fue que si se ingresa paciente que cargue con su abanico, o en este caso se les dio unos ventiladores para mitigar el calor".

Asimismo, precisó que son dos los trabajadores del Almacén quienes resultaron positivos al Covid-19 los cuales a pesar de su condición siguen yendo a trabajar con el riesgo de contagio que esto representa, apuntó que el supervisor de estos trabajadores únicamente les ha proporcionado cubrebocas para evitar el contagio, "necesitamos que la autoridad venga y se meta al hospital y vea las condiciones en las que estamos trabajando", reitero.

Recordó que esta semana hubo una falla en el sistema de agua potable del edificio, además, las camillas para pacientes Covid no funcionan por lo que es el propio paciente quien se tiene que introducir a esta para evitar contacto con los camilleros, además del desabasto de material desechable, batas, botas, uniformes y equipo, lo que ha obligado a que personal de diferentes departamentos compartan el material existente.

"Necesitamos que la autoridad venga al Hospital Civil y vea cómo estamos de verdad, no que detrás de un escritorio les dicen ´todo está muy bien´, no es cierto, el Hospital Civil no está bien, tiene carencias y necesitamos el apoyo de la autoridad", enfatizó el enfermero.