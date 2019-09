Labora bajo protesta

Es una organización que tiene la escuela cada director y consejo técnico escolar son independientes, y fueron ellos quienes la asignaron a grupo". Felipe Ayala Ortíz, supervisor zona escolar 30.

Río Bravo, Tam.- Por iniciativa propia maestra procedió a colocar una manta en las afueras de la escuela primaria Miguel Hidalgo, en la que dice estar trabajando bajo protesta, por la función de subdirectora que le fue retirada, a comienzos del ciclo escolar 2019-2020 para que atendiera el grupo.

Esto al ser reasignada desde el inicio del ciclo como profesora de grupo de 6 año B cuya función que se encontraba acéfala, siendo una decisión que se tomó de manera conjunta y autónoma entre la directora y los maestros que conforman la institución, expresó al ser abordado por el reportero el supervisor de la zona escolar número 30, profesor Felipe Ayala.

La manta apenas apareció la mañana de ayer miércoles y fue colocada por la propia maestra Yudith Ileana Gémez Delgado, luego de que se nombrara a otra maestra de nombre Teresa como subdirectora, al asignar la Secretaría de Educación Pública (SEP) una nueva plaza.

Y en ese tenor el supervisor de la zona escolar dice: "Es una organización que tiene la escuela cada director y consejo técnico escolar son independientes, y fueron ellos quienes la asignaron a grupo".

Dijo que se debe entender que la subdirección a nivel de primarias no existe pues son decisiones internas de cada plantel, no hay claves para subdirector por que no existe, agregando que la función de la directora es hacer que todos y cada uno de los grupos estén cubiertos y es lo que se hizo.

Después fue cuando llegó el recurso, es decir la asignación de otro maestro para la escuela, pero es determinación de la directora, y profesores tomar lo conducente.