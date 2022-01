La Wanders Lover se cambió los implantes

"Me tuvieron que hacer un cambio de implantes debido a que cuando participé en ´Inseparables´, en una de las pruebas tenía que brincar un rodillo gigante tapada de ojos, y del esfuerzo y los azotones me lastimé el seno izquierdo; tenía fuertes dolores, ya ni siquiera aguantaba el brasier".

Afirmó que su operación fue de alto riesgo, ya que el médico le dijo que su pecho izquierdo estaba más grande y deforme que el otro, por lo que le recomendó que se hiciera el cambio de implantes.

"Cuando me abrieron el pecho se dieron cuenta de que estaba roto todo el músculo, por eso me tuvieron que reconstruir, antes de ponerme el implante".

Afirmó que ya no participará en ese tipo de programas de alto rendimiento, ya que a pesar de que fue finalista no le extendieron un contrato de trabajo para que el Sindicato de la Asociación de Actores le diera el servicio médico que necesita. "No tengo seguro, ya que nunca lo pude sacar; me pedían un contrato de Televisa y nunca lo tuve, aunque trabajaba en Telehit y en ese reality show".