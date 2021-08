La VPN de Google ya está disponible en México

El servicio llega a través de un plan de suscripción de Google One que, en Estados Unidos , tiene un costo inicial de 10 dólares y ofrece 2TB de almacenamiento. Pero ahora ese no es el único país en tener acceso a la VPN móvil de Google. La compañía está dejando que un número mucho mayor de personas prueben su herramienta y anuncio que, a partir de esta semana, está disponible para usuarios de Android en México, Canadá , Reino Unido , Francia , Alemania , España e Italia .

Este producto en particular está diseñado para cifrar todo el tráfico móvil cuando se está fuera de una red segura. De manera los usuarios pueden olvidarse de los peligros de rastreadores que buscan obtener acceso a sus datos personales.

La VPN en sí está incorporada en la aplicación Google One. La compañía aseguró que la tecnología tiene el poder de encriptar y proteger toda la información sin importar qué aplicación esté usando la persona. Además, en caso de que el usuario no esté seguro de cómo conectarse exactamente, puede programar una Sesión Profesional para que un experto lo entrene a través de los pasos básicos.

Más allá de la disponibilidad, Google está recordando que su VPN ha visto una serie de actualizaciones de funciones desde su lanzamiento, incluida la capacidad de bloquear el tráfico de internet cuando la VPN está inactiva. También puede omitir la VPN en situaciones específicas o con ciertas aplicaciones móviles, y establecer controles cronometados para cuando se necesite estar libre de su abrazo protector. Finalmente la compañía aseguró que su VPN ha sido auditada por una consultora independiente de acuerdo a la cual se ha encontrado que es lo suficientemente robusta como para que la mayoría de la gente confíe en ella.

-¿Qué es una VPN y porqué vale la pena considerar su uso?

Todos los días nos conectamos a internet y, pero el que sea una tarea cotidiana no quiere decir que no tenga sus riesgos. Cuando trabajamos desde una red Wi-Fi que no esté protegida podríamos estar compartiendo nuestros datos personales. Una opción para tener privacidad y seguridad es el utilizar una red privada virtual o VPN (Virtual Private Network).

Utilizar una VPN nos permite conectarnos a internet de manera privada, ya que el sistema oculta nuestra dirección IP y ayuda a mantener anónimos los datos de navegación. Básicamente lo que hace este sistema es crear un túnel de datos entre la red local y un nodo de salida en otra ubicación. En este túnel se oculta nuestra dirección IP real y enruta nuestro tráfico de internet, así como nuestros datos personales, lo cual nos brinda una mayor libertad para navegar en Internet o en nuestras aplicaciones, sin el miedo de que nuestros movimientos sean rastreados por un tercero..

Las VPNs utilizan un cifrado que sirve para codificar los datos cuando se envían a través de una red Wi-Fi, este cifrado hace que los datos sean ilegibles para terceros, brindando seguridad al usuario, sobre todo cuando está conectado a una red Wi-Fi pública pues así es imposible que otra persona pueda espiar su actividad en Internet.

Las VPN se pueden utilizar en todos los dispositivos, desde una computadora portátil hasta en una Smart TV y permiten ocultar mucha información como el historial de navegación; dirección IP y ubicación; y el dispositivo electrónico que estamos utilizando. Aunque hay alternativas como las de Google que tienen un costo, también existen algunas de acceso libre.