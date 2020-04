¡La vio cerca!

Hijo de Fishman reconoce que era un incrédulo ante los riesgos por el coronavirus, hasta que el caso de un conocido que vive en Italia y se contagió lo hizo levantar la guardia.

Caer en coma o requerir de respiradores artificiales fue por lo que pasó una persona cercana al heredero del Látigo Lagunero, por lo que exhortó a los mexicanos seguir las recomendaciones sanitarias de las autoridades para prevenir más contagios, antes de que sea tarde como en el país europeo.

"No está la historia de que me contó el amigo de un amigo. Es un caso que le pasó a alguien que tengo contacto directo y que me dice: ´Yo estoy viviendo en Italia. Tú sabes que Italia es de los países más infectados por esta situación´", expresó el gladiador independiente.

"Presentó síntomas como de una gripa normal y de momento se puso peor. Entró en coma, lo tenían con respiradores artificiales y él pensaba que iba a morir. Afortunadamente ya salió del coma, está internado, ya está de gane. Dice que aún no lo han dado de alta, que a él le tocó ver casos de gente que murió por esta enfermedad en el tiempo que estuvo en el hospital", detalló.

Por ahora, el hijo del Hombre Pez se mantiene en casa y aprovecha el tiempo en familia ante la cancelación de las funciones de lucha libre. Eso provocó que se tuviera que posponer la batalla de apuesta de máscaras en la que se enfrentaría a Wotan el próximo 27 de junio.

"Ya firmamos el contrato, ya está más que puesto este duelo", prometió.