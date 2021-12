La vigilancia del CBP frustra contrabandos

"Es un honor liderar una fuerza laboral cuya misión es tan vital para nuestra salud económica y seguridad nacional. La vigilancia de CBP es clave para interrumpir a los contrabandistas y las organizaciones criminales transnacionales mientras explotan a las poblaciones vulnerables e intentan traficar con productos ilegales y peligrosos ".

Números de cumplimiento de la frontera suroeste de CBP para noviembre de 2021

La gran cantidad de expulsiones durante la pandemia ha contribuido a que un número mayor de lo habitual de migrantes que realizaran múltiples intentos de cruzar la frontera, lo que significa que los encuentros totales exageran un poco el número de individuos únicos que llegan a la frontera.

El número de individuos únicos encontrados en noviembre de 2021 fue de 127,653, un aumento del 10% en el número de individuos únicos encontrados el mes anterior.

En total, hubo 173,620 encuentros a lo largo de la frontera suroeste, un aumento del 5% en comparación con octubre. De ellos, el 25% involucró a personas que tuvieron al menos un encuentro previo en los 12 meses anteriores, en comparación con una tasa promedio de reencuentros de un año del 13% para el año fiscal 2014-2019. Dos tercios (66%) de los encuentros fueron adultos solteros, con 114,419 encuentros en noviembre, un aumento del 5% en comparación con octubre.

87,341 encuentros, más del 50% del total, fueron procesados para expulsión bajo el Título 42 en noviembre. Se procesaron 86,279 encuentros bajo el Título 8.

75,955 encuentros con adultos solteros (66% de todos los encuentros con adultos solteros) fueron procesados para expulsión bajo el Título 42, con 38,464 procesados bajo el Título 8.

11,155 encuentros que involucran a individuos de la unidad familiar (25% de todos los individuos de la unidad familiar) fueron procesados para expulsión bajo el Título 42, con 33,784 procesados bajo el Título 8.

| Los contrabandistas de migrantes utilizan toda clase de trucos para esconder sus cargas humanas.

NIÑOS NO ACOMPAÑADOS

Los encuentros de niños no acompañados aumentaron un 9%, con 13.959 encuentros en noviembre en comparación con 12.783 en octubre. En noviembre, el número promedio de niños no acompañados bajo la custodia de CBP fue de 962 por día, en comparación con un promedio de 595 por día en octubre.

UNIDAD FAMILIAR

Los encuentros de individuos de unidades familiares aumentaron en un 5% de 42,795 en octubre a 44,939 en noviembre, que fue aproximadamente la mitad del pico de 86,631 en agosto de 2021.

Colaboración con el Gobierno de Panamá

Del 15 al 18 de noviembre de 2021, el entonces comisionado interino Troy Miller encabezó una delegación de CBP a Panamá.

El señor Miller se reunió con diferentes autoridades panameñas, incluida la canciller panameña Erika Mouynes, para fortalecer la coordinación contra la migración irregular y el crimen organizado transnacional.

También pronunció comentarios en la reunión de la Comisión Centroamericana de Directores de Migración enfatizando la importancia de la cooperación regional, los esfuerzos coordinados para hacer cumplir la ley y el intercambio de información. La delegación de CBP también visitó refugios para migrantes administrados por el gobierno panameño a lo largo del Darién en Bajo Chiquito, Lajas Blancas y San Vicente, y observó de primera mano el esfuerzo humanitario del gobierno panameño y los desafíos que plantea la migración irregular.

Esta visita a Panamá se basa en los viajes recientes del entonces comisionado interino Miller a Colombia y México para fortalecer las relaciones con socios extranjeros en toda la región.

Viajes y comercio internacional

Uno de los objetivos centrales de la misión de CBP es mejorar la prosperidad económica de la nación, incluso mediante la facilitación del comercio y los viajes legales. CBP continúa protegiendo la seguridad nacional y económica de Estados Unidos al facilitar el comercio legítimo y al mismo tiempo hacer cumplir rigurosamente las leyes y regulaciones de aduanas de Estados Unidos.

Desde que se suavizaron las restricciones de viaje el 8 de noviembre, CBP ha procesado un mayor número de viajeros que llegan sin retrasos significativos. Las nuevas reglas permiten a los viajeros que no son personas de EE. UU. Buscar ingresar a los Estados Unidos para viajes no esenciales a través de puertos de entrada terrestres y terminales de ferry, siempre que estén completamente vacunados y tengan la documentación adecuada. Las pautas actualizadas también permiten que la mayoría de los no inmigrantes (ciudadanos no estadounidenses y otras personas cubiertas) que estén completamente vacunadas viajen en avión a los Estados Unidos, independientemente del motivo del viaje.

Si bien aún son más bajos que los niveles anteriores a COVID en 2019, los volúmenes de pasajeros aéreos internacionales aumentaron un 15,3% durante las primeras cuatro semanas (del lunes 8 de noviembre al domingo 5 de diciembre) desde que se implementaron los cambios, y el 62% de los pasajeros se procesaron en menos de 30 minutos. Los volúmenes de pasajeros aéreos internacionales aumentaron con respecto a las mismas cuatro semanas del año pasado con 5.7 millones de viajeros este año y 2 millones el año pasado, pero aún por debajo de los anteriores a COVID en 2019, con 9.2 millones de viajeros durante el mismo período.

En el entorno terrestre, los volúmenes de viajes por cruce fronterizo aumentaron levemente a lo largo de la frontera norte durante las primeras cuatro semanas desde que se suavizaron las restricciones, pero disminuyeron a lo largo del mes, con tiempos de espera promedio de 2 minutos o menos. El recuento de pasajeros de la frontera norte aumentó con respecto al año pasado, que registró 251,000 pasajeros en comparación con 1 millón este año, pero aún por debajo de los 3.2 millones en 2019.

| Los agentes federales también prestaron auxilio a los migrantes en problemas de salud.

Respuesta de CBP COVID-19

La seguridad de nuestra fuerza laboral, nuestras comunidades y las personas bajo nuestro cuidado es una prioridad absoluta. El personal de CBP se pone a sí mismo y a sus familias en riesgo con cada encuentro con el público. Las agencias federales, incluida la CBP, están enfocadas en vacunar a su fuerza laboral y, al 30 de noviembre, el 98% de los empleados de la CBP cumplen con los requisitos de vacunación y exención.

Desde el inicio de la pandemia:

Más de 13,000 empleados de CBP dieron positivo por COVID-19. 59 han fallecido.

CBP continúa explorando ajustes en la postura de la fuerza laboral y los protocolos de salud basados en el acceso generalizado a las vacunas y la flexibilización de las métricas de salud pública:

CBP proporciona a los migrantes que no pueden ser expulsados bajo la orden del Título 42 de los CDC o que están esperando ser procesados con PPE desde el momento en que son detenidos, y los migrantes deben llevar máscaras puestas en todo momento.