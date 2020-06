Ciudad de Mexico.

En momentos como el que vive el mundo, visitar un hospital puede ponerle los pelos de punta a cualquiera, y más aún cuando se trata de dar a luz en medio de una pandemia.

Sin embargo, así les tocó vivirlo a algunas famosas, quienes llenas de goce y nervios por igual, esperan la llegada de su bebé a un mundo que no imaginaban cuando se embarazaron.

A continuación te presentamos a otras celebridades próximas a dar a luz en un mundo donde la vida se abre paso contra viento y coronavirus.

LEA MICHELE 33 años

La estrella de Glee anunció el pasado 2 de mayo su embarazo a través de una publicación en su Instagram con la leyenda "So grateful" (Muy agradecida).

A mediados del 2019, la actriz se casó con su pareja, el empresario Zandy Reich, luego de tres años de relación, y ahora están a la espera de su primer hijo.

Sin embargo, su "dulce espera" está adquiriendo un sabor amargo a causa de los señalamientos que han hecho algunos ex colegas sobre sus presuntas actitudes racistas.

KARLA SOUZA 34 años

Hace una semana, la protagonista de Nosotros Los Nobles y How To Get Away With Murder anunció a través de cuenta de Instagram su segundo embarazo.

Usó una fotografía en la que presume su pancita, luciendo una playera rosa con las palabras "Mama Bird" (Mamá Pájaro) en la que se acompaña de su hija Gianna, de dos años.

En la misma publicación, la actriz compartió que le quedan cuatro semanas antes de recibir al nuevo integrante de la familia que formó al lado de su marido, Marshall Trenkmann.

KATY PERRY 35 años

A través del anuncio del nuevo video musical de su tema "Never Worn White", la estrella pop anunció que estaba a la espera de su primer hijo junto al actor Orlando Bloom, con quien se comprometió en febrero del 2019, luego de tres años de relación.

"Sí siento una responsabilidad hacia mí y creo que mi modo de acción sobre cómo construirle un futuro (a mi hija) se inclina más hacia lo positivo -la luz, la salud-, que enfocarme en la oscuridad, lo material y el autoservicio.

"Después de 11 semanas, he podido encontrar lo positivo de todo esto (el encierro); lo he buscado, tuve que verle ese lado bueno", dijo la intérprete a Grupo Reforma.