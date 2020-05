´La vida es frágil´

La vida de Adriana Iturbide no se limita a ser la delantera del Atlas.

El pasado 23 de noviembre se graduó como doctora, por lo cual entiende el momento difícil que viven sus colegas en la crisis sanitaria generada por el coronavirus.

En entrevista con Grupo REFORMA, "Boyi" habla de la lucha de los médicos y el aprendizaje que le ha dejado el aislamiento.

- ¿Qué has aprendido de esta etapa de aislamiento?

He reflexionado sobre la fragilidad de la vida, en que realmente no sabemos en qué momento ya no vamos a estar, en qué momento será la última vez que harás algo, que a lo mejor yo me iba a levantar e iba a entrenar, o que el sábado próximo iba a tener un partido, que en estos momentos iba a estar jugando una Liguilla, una Semifinal, hasta una Final. Entonces, es saber agradecer el hecho de que somos afortunados de vivir.

- ¿Has tenido ansiedad por el confinamiento?

Sinceramente no, estoy consciente que con este confinamiento se ha agudizado, y yo siempre he tratado de mantenerme fuerte física y mentalmente, y es lo que trato de trasmitir trato de motivar a que la gente haga ejercicio, es la principal manera de poder vencer todos esos problemas que se están suscitando en estos momentos.

- ¿Desde tu perspectiva de doctora qué opinas de la labor de tus colegas?

Creo que los doctores son héroes, aunque la gente no lo perciba así, pero ellos dan su tiempo, su esfuerzo al enfrentar esta pandemia, entonces realmente hay que agradecer todo su trabajo. Estoy muy cerca de muchos médicos, yo soy médico y la verdad es una profesión muy devota en la que entregas todo para servir, entonces sí me da mucha tristeza que la gente los agreda, sí invito a toda la población, a todas las personas a que no agredan al personal médico, que no los discriminen.

- ¿Qué enseñanza le debe dejar al deporte este paro obligatorio?

Al deporte esto le va a enseñar que el deporte necesita a la gente, y la gente necesita al deporte, y realmente es el valorar la profesión como deportista que es muy bonita, valorar el que antes te podías dar un abrazo con un compañero, celebrar con amigos, y todo eso que ahora no se puede hacer, cuando ya se pueda será con más gratitud.