La vez que Schumi fue luxemburgués

La vida del heptacampeón del mundo en la Fórmula Uno convive con Stranger Things, The Crown y La Casa de Papel.

El documental sobre la vida de Michael Schumacher, que está en el catálogo de Netflix, relata la carrera deportiva del alemán, desde sus duros inicios en el kartismo hasta el accidente que le costó aislarse del mundo.

SE DETIENE SU CORAZÓN

En el Gran Premio Británico disputado en Silverstone en 1999, el piloto de Ferrari, su familia y los aficionados pasaron un gran susto cuando su auto se impactó con una barrera.

"La rueda delantera del auto destrozó la cabina y seguía atorada. No podía salir y estaba tratando de sacar mi pierna que estaba atrapada. Me quedé ahí y comencé a calmarme. De repente sentí mi corazón desvanecerse cada vez más lento hasta que se detuvo por completo. Y pensé: ´esto es lo que se debe sentir cuando mueres´", relató el teutón.

CON LLANTAS DE LA BASURA

"Todo comenzó a los 4 años, a mi padre siempre le gustó trabajar con motos o cosas pequeñas. Teníamos una motoneta que iba a unos 40 km/h, puso el motor de un go kart infantil y desde el principio lo disfruté mucho. Cuando tenía 7 años, mi padre alquiló go karts para el club, yo tenía que probar que estuvieran bien. Siempre usábamos los equipos más baratos. Recogía neumáticos usados de la basura, se los ponía a mi kart y ganaba carreras. Era muy satisfactorio pensar que, pese a tener el peor equipo, ganaba", afirma Schumacher.

EL ALEMÁN DE LUXEMBURGO

En varias competencias, Schumacher "renunció" a su nacionalidad, para poder subirse a un auto y mostrar sus habilidades.

Un joven Schumi responde con naturalidad cuando le preguntaban por qué competía por Luxemburgo. "Porque en Alemania las clasificatorias cuestan dinero. Y, si nos eliminan, no podremos participar en el Mundial. Pero Luxemburgo, al ser los únicos competidores, nos clasificamos seguro. Y era gratis", revela en su documental.Al correr por dicho país, ganó un Campeonato Junior en 1982 cuando tenía 13 años.

EL MIEDO DE CORRER

Schumacher desafío al mejor del mundo en ese momento, Ayrton Senna, con el que tuvo fricciones hasta la muerte del brasileño en el Gran Premio de San Marino en 1994. "Subimos al podio y me dijeron, Senna está en coma. Dos horas después de la carrera me dijeron: ´se ve muy mal´, y luego ´está muerto´, había tan poca información en ese momento que no sabías que pensar. Lo peor fueron las semanas siguientes al aceptar que estaba muerto. Una locura. Di una vuelta por Silverstone con un coche normal y pensé: ´aquí podría morir´", relató.

´SÓLO FUE MALA SUERTE´

El destino quiso que Schumi sufriera un accidente el 29 de diciembre de 2013 mientras esquiaba, que lo dejó en estado crítico, con secuelas irreversibles. "Poco antes de que sucediera en Méribel, me dijo: ´las condiciones de la nieve no es lo mejor, podríamos ir a practicar paracaidismo en Dubai´. Jamás he culpado a Dios, sólo fue mala suerte. Todos extrañan a Michael, él sigue aquí, diferente, pero está aquí. Hacemos todo lo que podemos para que esté lo mejor posible", narró su esposa Corinna. Desde ese momento se ha guardado un hermetismo total sobre su salud