"Hoy salí a marchar a las calles de mi lindo #OTEAPAN por las mujeres que ya no están y por las mujeres guerreras que aquí seguimos luchando. Un día un hombre le dijo a mi mamá que por la forma de criarme yo no encajaría en esta sociedad, Pues tuvo mucha razón. YO NO ENCAJO EN UNA SOCIEDAD MACHISTA", escribió Astrid Martínez en su cuenta de Facebook.

Noticia Relacionada La verdadera historia de Astrid, la joven que marchó sola el 8M

Previo a que su imagen y marcha en solitario se hiciera viral, la joven de 19 años escribía sobre la importancia del 8M y exhortó a padres de familia a la reflexión sobre la crianza de sus hijas.

"Que pueden vestir como ellas quieran. Pueden ser lo que ellas quieran. Que un hombre que la ama no la maltrata físicamente y psicológicamente. Ellas deben decidir ser madres o no. Ella puede disfrutar su sexualidad. Que su cuerpo es lindo tal como es. Si ella dice NO es NO".

La manada que acompañará a la feminista sola

Oteapan es un pueblo pequeño que se encuentra a casi 400 kilómetros de la capital de Veracruz, significa "en el agua o río del camino" en náhuatl.

Debido a su situación orográfica, es que muchos pensaron que no había otra feminista más que Astrid en esas tierras. Pero no.

Tras la difusión de posteos y notas con títulos que insinuaban que la habían dejado "plantada" en su marcha del lunes pasado, Astrid decidió usar su perfil para dejar en claro que no fue así.

"Hola, amigos yo no invite a nadie, yo sola salí de mi casa sin invitar a nadie, pero ahora sé qué hay más niñas y mujeres en mi pueblo que sé que me acompañarán en la siguiente marcha. Muchas gracias a todas las personas que difunden nuestro mensaje, pero solo que sea la información verdadera", aclaró.

La aclaración de Astrid fue retomada por "Las Brujas del Mar", un grupo feminista de Veracruz, que ha cobrado notoriedad desde el año pasado, cuando convocaron al primer paro nacional de mujeres para el 9 de marzo, a quienes Astrid dijo que son un referente para ella.