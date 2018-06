La verdadera canción en honor a su mamá

Ciudad de México.- En el capítulo 10 de "Luis Miguel: la serie" hicieron pensar que "El Sol" había dedicado el tema "Tengo todo excepto a ti" a su madre Marcela Basteri, a quien según la historia parece que encontró en un hospital psiquiátrico de las Islas Canarias.

Sin embargo ese tema no es el que Luis Miguel le dedicó, pues durante una entrevista publicada en 1994 en la revista Eres, el cantante reveló que recordaba a Marcela con el sencillo "Yo se que volverás" compuesto por Luis Pérez Sabido y musicalizado por Armando Manzanero.

En esa entrevista detalló que evitaba cantar esa melodía en vivo, pues era una de las que más le llegaba.

"Es algo que no he dicho, esta sería la primera vez. Esa es la única canción que se la dedico a mi madre, una mujer que cumplió muy bien siempre con su papel, fue una mujer sumamente dedicada a la cual yo le tengo un gran respeto y un gran cariño, ¿Qué te puedo yo decir?, es un tema muy especial para mí. Al oír esta canción automáticamente pensé en ella. Es una de las que más trabajo me cuesta cantar en vivo, porque no puedo evitar que me llegue", contó aquella ocasión el artista.

En la bioserie producida por Netfix retratan a Marcela Basteri como una mujer amorosa que todo el tiempo cuidó de sus hijos, en especial de Luis Miguel, a quien llamaba "Sole mio".

En el capítulo 11 que se estrena mañana, se revelará si realmente es la madre del cantante quien está en el hospital en las Islas Canarias.