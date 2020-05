La veo o no la veo

I KNOW THIS MUCH IS TRUE

I Know This Much is True cuenta la historia de un hombre que vive preso de la relación que vive con su gemelo, que padece de esquizofrenia.

Es la historia sobre como busca la manera de liberarlo de un sanatorio después de que comete un atentado contra sí mismo, y al mismo tiempo mediante flashbacks se asoma a las situaciones que los han marcado.

Es un drama poderoso, que funciona gracias a un guion muy solido, basado en la novela de Wally Lamb, y que es muy cruda en su contenido.

Mark Ruffalo realiza el mejor trabajo de su ya de por si destacada carrera, al interpretar a los gemelos Dominick y Thomas, y su transformación es total, marca las diferencias que incluyen que hasta su complexión sea distinta.

Pero no es sólo el trabajo de Ruffalo el que destaca, Melissa Leo como su madre, Rosie O´Donnell como la administradora del hospital, Kathryn Hahn como la ex de Dominick y Archie Panjabi como su psiquiatra, son solo una parte de un ensamble actoral de muy alto nivel.

Es un drama desgarrador y difícil, de esos que al apagar cada capítulo te deja con el corazón en la mano.

Cada episodio se libera el domingo por la noche, mañana será el tercero de seis.

I Know This Much is True es una miniserie de muy alta calidad. No se la pierda.

EN LA PENUMBRA

D

espués de la muerte de su esposo y su hijo en un atentado con tintes de crimen de odio y una fallida investigación, una mujer decide ir en busca de justicia y venganza.

Ese es, en pocas palabras, el argumento de En la Penumbra que explora las circunstancias reales de los grupos ultraconservadores que se resisten a la diversidad social y las consecuencias de los fundamentalismos ideológicos.

El filme es poderoso, no sólo por su guion, sólido y bien documentado, sino por la narrativa directa y sin concesiones y un impresionante conjunto de actuaciones entre las que destaca la de Diane Kruger en el papel protagónico. Es buen cine, fuerte e impactante, que se queda en la memoria y en el corazón.

EL BAZAR DE LA CARIDAD

E

n 1847 ocurrió en París un trágico incendio mientras muchos asistentes, en su mayoría mujeres de la alta sociedad, asistían a un evento recurrente: un bazar por la caridad.

Así comienza la serie que parte de este acontecimiento real, donde sus protagonistas son tres mujeres muy diferentes entre sí.

Ellas se propondrán revelar los secretos y encontrar a los culpables hasta las últimas consecuencias. Obviamente con un escenario como la Ciudad Luz, no puede faltar el amor en cada una de las historias, con sus respectivas dosis de romance y pasión.

En particular me atrapó la historia de Rose y de cómo, a pesar de estar atrapada en una situación irremediable, pone todo su empeño para cambiar el entorno a su favor.