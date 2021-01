La vacuna, rápida y sin complicación

No siento dolor en el brazo... solamente debemos seguir con el protocolo de usar el cubrebocas y esperar 21 días otra vez para que venga la segunda dosis". Alba Luna, IMSS Número 15

"Me encuentro totalmente bien, sin ninguna afectación, ni dolor de cabeza, nada, es un proceso muy rápido y no tiene ninguna complicación, es como cualquier otra vacuna", dijo Alba Isabel Luna, trabajadora del HGZ Número 15 del IMSS Reynosa.

El miércoles pasado llegaron las vacunas contra el Covid-19 para el personal de primera línea de los hospitales públicos de Reynosa, pero llegaron más dosis de las que esperaban, por lo que se están aplicando a todo el personal.

Alba Isabel Luna, no ha dejado de trabajar desde que inició la pandemia, es asistente administrativo, trabaja en la dirección médica del Hospital General de Zona número 15 del IMSS Reynosa, quien se ha mantenido atendiendo a los derechohabientes ante cualquier trámite, en contacto directo con muchas personas.

Contó que sintió emoción al saber el anuncio, de que los iban a vacunar, ya que es una esperanza ante la pandemia.

"No siento dolor en el brazo, fue como si fuera una vacuna común, no me duele nada, solamente debemos seguir con el protocolo de usar el cubrebocas y esperar 21 días otra vez para que venga la segunda dosis", dijo.

Se vacunó el sábado a las 9:00 de la mañana y tuvo que responder un cuestionario con respuesta sencilla, solamente le pidieron su CURP y su identificación para validar su identidad, posteriormente se vacunó y le dieron media hora de recuperación después de la dosis y no tuvo reacción alguna.

Relató que en todo el tiempo que se ha mantenido trabajando, no se contagió del Covid-19, pero en los meses más fuertes de la pandemia -el año pasado-, mucha gente conocida y amigos fallecieron a causa del nuevo virus.

"Después de todo un año de miedo, de dificultad diaria para ir a trabajar, en el proceso más difícil fue en julio, que había muchos decesos por Covid, de gente cercana a nosotros, fue marcado el año pasado porque murieron muchos amigos y conocidos muy cercanos, gracias a Dios no fui contagiada del Covid", recalcó.

Alba Isabel Luna, exhortó a la población para que cuando la vacuna llegue a más sectores de la población, se la apliquen, que no tengan miedo.

"Es lo ideal para que nadie esté enfermo y ya salgamos de esta pandemia, es muy confiable, no tengo ningún síntoma, ni problemas", expresó.

Seguirá con las medidas de prevención como el uso del cubrebocas, sana distancia, seguirá trabajando atendiendo a los derechohabientes y exhorta a los ciudadanos para que se concienticen y cuando llegue la vacuna se la apliquen.

LAS ETAPAS

Primera Etapa: Enero de 2021 personal de salud.

Segunda Etapa: Febrero-Abril del 2021 para mayores de 60 años.

Tercera Etapa: Abril-Mayo 2021 de 50 a 59 años de edad.

Cuarta Etapa: de Mayo a Junio del 2021 de 40 a 49 años de edad.

Quinta Etapa: de junio 2021 a Marzo del 2022 para menores de 40 años de edad.