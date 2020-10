La tunden en redes

Ciudad de México.

Los seguidores de Shakira están muy enojados con la cantante, la colombiana compartió un divertido video, pero tal vez nunca pensó que causaría tanta molestia entre los cibernautas.

Y cómo no, si la intérprete de "Ciega, sordomuda" no usa cubrebocas mientras baila una coreografía, sin sana distancia, con sus compañeros, quienes sí usan mascarilla.

Los fans de la artista criticaron que no usara protección en plena pandemia por coronavirus, y la cuestionaron: "¿Te sientes inmortal?".

Con una sonrisa, Shakira y sus compañeros se mueven al ritmo de "Karetta El Gucci" de Fake Capo.

"Te da gracia no usar máscara y exponer a los demás". "Te crees mejor que nadie por eso no usas mascarilla de protección". "Por qué tienen ellos que usar la mascarilla y tú no?". "Si ellos llevan mascarilla, deberías hacer lo mismo por respeto, Shakira". "Le falta su máscara a alguien. Todos estamos iguales en esa lucha", se lee entre los comentarios.