La transformación, ´proyecto de todos´

"Ustedes tienen esperanza y esa esperanza es la misma que tengo yo, porque este no es un proyecto personal, es nuestro proyecto, y vamos todos juntos en esta gran transformación", expresó.

Américo Villarreal se comprometió con la militancia de Morena en Victoria a representarlos dignamente en el camino de la transformación de Tamaulipas, "porque compartimos ideales de cambio y de una mejor sociedad, privilegiando una política humanista que anteponga los derechos humanos y el bienestar social de las familias tamaulipecas".

"Véanme, escúchenme, soy el Doctor Américo Villarreal, soy de Ciudad Victoria y orgullosamente tamaulipeco, soy hombre que respeto mi palabra y me comprometo viéndolos a los ojos que no los voy a traicionar y voy a defender su proyecto para Tamaulipas y su proyecto para México, porque yo solo los represento, pero es la voluntad de todos los morenistas que estamos aquí", expresó.

Durante el encuentro, la esposa del precandidato, la Doctora María Santiago de Villarreal como morenista agradeció las muestras de apoyo en casa, y destacó las bellezas de esta ciudad, donde habitan.

"Esto es Victoria, este cielo azul, este sol radiante que nos quema, el ir por la calle cuando llueve y ver que la sierra se te viene encima, eso es Victoria y con esta gente tan hermosa, de esfuerzo, de lucha y que todos tenemos que lograr esta transformación que nos merecemos, que nadie se nos quede en el camino, tenemos que llegar todos juntos... con alegría, con felicidad, con oportunidades, esto es Victoria y esta es Victoria a la que adoro", expresó emotivamente.

Por su parte, el Delegado del Comité Ejecutivo Nacional de Morena en Tamaulipas, Ernesto Palacios Cordero, destacó ante sus compañeros militantes, el perfil del precandidato de su partido, como una persona cabal, honesta y que enarbola los principios de este organismo político.

"El encarna los valores y los principios de nuestro movimiento, con la mejor de las escuelas, al más vivo ejemplo de ya saben quién y va a honrar los principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, vamos juntas y juntos en esta precampaña a refrendar un liderazgo de un personaje honesto y muy querido, es un honor estar con el Doctor", expresó.

El evento contó con la presencia de los sectores de Morena, mujeres, jóvenes, empresarios victorenses, y organizaciones simpatizantes de este partido, así como los ex aspirantes a la candidatura, José Ramón Gómez Leal, Olga Sosa Ruiz, Erasmo González Robledo, el líder de la bancada de Morena en el Congreo de Tamaulipas, Armando Zertuche Zuani, acompañado de diputados locales de este partido, el alcalde de Victoria, Eduardo Gattas, la presidente municipal de Nuevo Laredo, Carmenlilia Cantúrosas, entre otras presidentas y presidentes municipales morenistas.

Américo Villarreal agradeció las muestras de apoyo.