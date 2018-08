La tragedia marca su trabajo diario

NOTICIAS RELACIONADAS Celebran trabajando

Vicente Tenorio, lleva más de 16 años trabajando para Protección Civil, más 20 como Bombero de Pemex; una vida que explica le ha tocado muchas veces llegar al lugar del siniestro, donde hay pérdidas de vidas.

"Si siente uno, en una ocasión llegamos a la Cañada, nos reportaron que había gente atrapada y estaban los familiares, nosotros trabajamos y usamos sangre fría, no dejarnos envolver emocionalmente con las personas porque si no pudiéramos realizar nuestro trabajo bien, ya entramos, tumbamos la puerta, la abrimos, ingresamos y comenzamos a apagar el incendio y desafortunadamente perdió la vida un adolescente de 14 años, fue triste porque somos seres humanos y lo que más me entristece es ver la reacción de los familiares", expresó.

Explicó que tienen el 90 por ciento de equipamiento de protección personal, además de material que les hacia falta.

"Actualmente estamos cubiertos casi al 100 por ciento, pero si nos llegara más sería bien recibido, sobre todo porque la ciudad siempre necesita", dijo Vicente.

"El mensaje para todos los conductores, cuando escuchen una sirena siempre poner atención porque es que va a una emergencia y ahora si orillarse para que la unidad pueda pasar, además nos ha tocado que van con el celular, se pierden, no escuchan y vemos que van con la música y el teléfono, recomendamos apoyar en las labores y dejar el celular", apuntó.

El rescatar una vida, es mucho más satisfactorio para el bombero, con eso se dan por bien pagados, aunque si les han incrementado el salario.

"Estamos ganando como 5 mil pesos, si nos aumentan un poquito más pues sería mejor", dijo.

LA HISTORIA DE LORENZO

Lorenzo Rafael Chavez Vargas, oficial bombero en la dependencia, con 20 años en la institución, ha desempeñado cargos de oficial segundo y comandante , de igual forma trabajó en Pemex más de cinco años.

"Son muchas cosas las que vivimos, hemos tenido muchas participaciones en incendios, en accidentes automovilistas y de rescate en el río", dijo.

Comenta que el reto que enfrentan como bomberos es trabajar en equipo y hacer bien las cosas.

"Diariamente es mucho el trabajo, todo lo hacemos en 24 horas, me gusta lo que hago, desde muy pequeño, desde los 17 años mi papá y hermanos trabajaron de bomberos y de ahí me gustó, ya teníamos eso de pertenecer a bomberos", argumentó.

Recalcó que es una gran responsabilidad la que llevan en hombros, ya que cuando se presenta una emergencia, lo primero es llegar al área del siniestro y proteger a la ciudadanía.

"Uno de ellos es cuando estuve en PEMEX un incendio a la refinería y nos tocó trabajar, sentimos que se nos iba la vida porque manejan gas, siempre tenemos ese miedo, no podemos decir que no tenemos miedo, pero es algo que no se como explicar, no sabemos si vamos a llegar", explicó.