La traen mareada en ABA

Río Bravo, Tam.- Cansada de que la traigan a la vuelta y vuelta enfermera del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), decidió denunciar públicamente e interponer querella en contra de la aseguradora del grupo ABA por el delito de fraude.

Luego de exponer la queja en la Unidad General de Investigación el día de ayer, la demandante quien responde al nombre de María del San Juana González San Roman se apersonó en las oficinas de EL MAÑANA y LA TARDE en donde detalló pormenores de los hechos en los que dice se ha visto afectada.

"Estoy bastante molesta por que desde el día 23 de enero que metieron mi Nissan Xtrail al taller en la misma agencia donde la compré, la aseguradora ABA no se ha hecho responsable de los daños, son seguros baratos que no sirven, pues a pesar de que el que me chocó se hizo responsable, al final como le pretendían cobrar una millonada ya no quiso pagar".

Agregó que la camioneta que adquirió de agencia es una modelo 2018, que por si fuera poco el que la chocó de nombre Edilberto Guajardo traía una Explorer arena sin placas y anda como si nada.