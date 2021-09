La tóxica alianza entre las petroleras y trasnacionales

Al menos nueve empresas trasnacionales dedicadas a los bienes de consumo están identificadas como responsables de una catástrofe ambiental en curso, entre ellas Coca-Cola, PepsiCo, Nestlé, Mondelez, Danone, Unilever, Colgate Palmolive, Procter & Gamble y Mars.

Dichas empresas "compran envases de fabricantes suministrados con resina plástica o productos petroquímicos de empresas conocidas como ExxonMobil, Shell, Chevron Phillips, Ineos y Dow", explica el documento titulado ´En las entrañas de la emergencia climática: cómo las empresas de bienes de consumo están impulsando la expansión de los plásticos de las grandes petroleras (The Climate Emergency Unpacked: How Consumer Goods Companies are Fueling Big Oil´s Plastic Expansion)´.

El informe expone la cadena de producción intensiva de plástico, originada en la extracción de petróleo y gas, refinación, fabricación, venta, consumo y desperdicio. "La continua dependencia del sector de bienes de consumo por los envases de plástico de un solo uso contribuye a que la industria de los combustibles fósiles expanda la producción de plástico", advierte.