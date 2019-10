La Tormenta se va satisfecha al triunfar

Cuando alguien de su máximo esfuerzo y las cosas salen bien, se puede ir satisfecho a casa. Justo así pasó con Magaly "La Tormenta" Rodríguez, quien hizo todos los méritos arriba del ring para colgarse merecidamente el Campeonato Nacional de peso pluma. Y es que aunque ganó, la prueba no fue nada sencilla para la peleadora oriunda de Monterrey, ya que su rival, Karla Zamora, aguantó a pie firme todo lo que le tiraron.

"La verdad mis respetos para mi rival, la felicité y reconozco que es una guerrera, sabíamos que la pelea se iba a dar así, yo dije que desde el primer round íbamos a tratar de hacer nuestro trabajo y así fue, se nos quiso complicar pero gracias a mi equipo, a mi esquina que me estuvo apoyando y que me dieron indicaciones logramos salir con la victoria", expresó ya con el cinturón en su poder.

La "Tormenta" ya había derrotado a Zamora en el 2018 pero fue por decisión dividida lo cual le había dejado una espinita, por eso aceptó esta revancha, para ya no dejar dudas.

"Ya nos conocíamos, habíamos hecho una pelea el año pasado y estuvo muy cerrada, pero esta vez hice las cosas diferente, las hice mejor, estuvimos trabajando a lo largo de dos meses y todo ese trabajo se culminó esta noche y ganamos bien gracias a Dios", comentó con una gran sonrisa.

Magaly peleó por primera vez en Reynosa y sin duda se llevará un grato recuerdo ya que se sintió como en casa.

"Ya me había tocado estar aquí en tierras tamaulipecas y la gente es súper cálida y siempre me recibieron con los brazos abiertos y hoy se demostró que la gente de Reynosa está conmigo, vinieron a apoyarme y me siento muy feliz de haberles regalado esta gran pelea", dijo.

Ahora que es la campeona vendrán unos merecidos días de descanso para luego planear lo que sigue ya que ella quiere terminar el año peleando.

"Había planes, pero primero lo primero, primero quería ganar este campeonato y ya teniendo el cinto bien puesto podemos hablar, sentarnos en la mesa y hablar de lo que sigue", finalizó.