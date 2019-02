La titular de Semarnat con vínculos en IEnova

Ciudad de México.

La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Josefa González Blanco Ortiz Mena tiene un vínculo de parentesco con Tania Ortiz Mena López Negrete, quien se desempeña como directora general de Infraestructura Energética Nova (IEnova), empresa que el lunes el gobierno federal señaló de contratos leoninos.

La funcionaria del gobierno de Andrés Manuel López Obrador hizo una aclaración de posible conflicto de intereses a través de la plataforma Declaranet.

En esta explica lo siguiente: "Tengo un vínculo de parentesco por consanguinidad con Tania Ortiz Mena López Negrete, quien actualmente se desempeña como directora general de infraestructura energética nova (IEnova), una empresa que desarrolla proyectos en el sector energético".

Asimismo, la titular de Medio Ambiente tiene parentesco por consanguinidad con Carlos Ortiz Mena, empleado en Servicios Administrativos Fresnillo, S.A. de C.V. de la empresa Industria Peñoles.

De la misma forma, Josefa González Blanco tiene un vínculo por parentesco por consanguinidad con David Ortiz Mena, quien actualmente se desempeña como presidente de la Asociación de Hoteles de Tulum para el periodo 2018-2021.

DICE QUE NO RENUNCIA

La titular de la Semarnat, Josefa González Blanco Ortiz Mena, negó que exista conflicto de intereses con las empresas donde laboran sus primos hermanos Carlos, Tania y David Ortiz Mena, y aseguró que con ellos sólo habla "de la abuela y de Acapulco cuando éramos chiquitos".

"No son conflictos de intereses, sino posibles conflictos de interés. Son mis primos hermanos y trabajan en un sector que tiene que ver con el medio ambiente. Ni van a renunciar ellos ni voy a renunciar yo. Yo establecí con ellos que en reuniones familiares no hablamos de negocios, sólo hablamos de la abuela, de los sobrinos y de Acapulco cuando éramos chiquitos", afirmó.

El Universal informó, este martes, que a través de la plataforma Declaranet, González Blanco advirtió que tiene un vínculo de parentesco con Tania Ortiz Mena López Negrete, quien se desempeña como directora general de Infraestructura Energética Nova (IEnova), empresa que, el lunes, el gobierno federal señaló de contratos leoninos.

Sobre los despidos que acusaron empleados de la Secretaría y por lo que convocaron a un paro de labores, González Blanco explicó que no se ha despedido a ningún empleado sindicalizado, y sobre sus exigencias para el programa de deporte, aseguró que no es austero.

"Nosotros no nos estamos negando a ningún convenio de juego deportivo para los trabajadores, lo que no queremos es que esos juegos deportivos cuesten 81 millones de pesos, ahí es donde no nos entendemos, eso, ahí es donde discrepamos, es un monto que nos parece excesivo", explicó.

Sobre los temas prioritarios para la dependencia, durante el sexenio de la administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador, estará garantizar el acceso al agua de todos los pobladores y establecer reservas comunitarias para conservar la biodiversidad de especies.

Sobre el impacto ambiental del Tren Maya afirmó que todavía no se tiene un estudio al respecto, ya que el proyecto ejecutivo apenas se presentará en los próximos días, pero no tocará en ningún punto a las áreas protegidas.

"No vamos a tocar las reservas, definitivamente no, las reservas no se tocan, no vamos a entrar, pueden verse en algunos de los trazos que entran, pero no, son trazos propuestos pero les falta estudio, entre ellos el de impacto ambiental y de zonas arqueológicas", informó.

...Y AMLO descarta demandas o vetos

>El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no habrá demandas ni vetos contra las empresas Carso, IEnova y TransCanada, dueñas de siete gasoductos que están parados y por los cuales la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tiene que hacer pagos millonarios aunque no le llegue el producto.

"No es un asunto legal, que nadie se espante, que nadie se inquiete, ni se ponga nervioso, se van a respetar los contratos que son compromisos que se firmaron en situaciones muy especiales", dijo el titular del Ejecutivo en su conferencia matutina.

En Palacio Nacional, el presidente López Obrador insistió en que su gobierno buscará por la vía del diálogo y el convencimiento un acuerdo con esas empresas para modificar los contratos para el bien de los mexicanos.

"No va a haber sanciones, no somos leguleyos, esto es un asunto de Estado y tiene que ver con la moral de quienes formamos parte de la sociedad mexicana, tiene que ver con la dimensión ética de empresas y de gobierno".