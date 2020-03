La taekwondoín es una motivación para jóvenes

Credito Fuente Origen

Daniela, que recientemente fue nominada Atleta del Año 2019 en el Premio Municipal del Deporte, compartió el panel con las invitadas Lidia Enríquez, activista por los derechos de las personas discapacitadas, y Sofía Sisniega, que pertenece al grupo de doctores de la risa, evento realizado como parte del Día Internacional de la Mujer.

La pupila de Joaquín De León, de la Escuela De León Team Taekwondo, platico la experiencia que ha tenido sobre el tatami y de los resultados que ha obtenido, los cuales destaca la medalla de bronce que obtuvo el año pasado en la Olimpiada Nacional y recientemente conquistó por sexta ocasión el Campeonato Estatal de Taekwondo.

"A mí me decían que era un deporte para niños, pero a mi me llamaba la atención así que insistí mucho para entrar y desde la primera clase yo quede fascinada y después tuve que pasar muchas cintas para llegar a la cinta negra y cada vez que pasaba una (cinta) me motivaba cada vez más¨, comentó gustosa Daniela a los niños que no le quitaban la vista de encima.

Daniela se ha convertido en una de las cartas fuertes del taekwondo de Tamaulipas y próximamente va participar en la etapa Regional para posteriormente ir en busca de una presea en la venidera Olimpiada Nacional.