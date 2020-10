La tachan de ´ridícula´

Marlene Favela está dando de qué hablar en las redes sociales por la ostentosa fiesta en honor a su hija Bella, quien cumplió un año de edad.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz compartió varias fotografías de la fiesta en la que ella se vistió de muñeca y protagonizó muchas de las instantáneas, cuestión que los cibernautas no dejaron escapar: "Parece más tu fiesta que de tu hija, te miras súper ridícula vistiendo asi como si nunca hubieses tenido fiesta", se lee entre los cientos de comentarios.

Entre globos de colores, pasteles y dulces, Marlene y su hija se tomaron varias fotografías; la pequeña Bella ya tiene su propia cuenta de Instagram, y ahí también colgaron algunas imágenes del feliz momento que no fue bien visto por algunos seguidores de la actriz.

¡DE MAL GUSTO!

"Qué haces con tantos postres cada mes, cuántos niños en los orfanatos serían tan felices con uno de ellos". "¿Quien cumplió? Ella o la bebé". "La decoración es horroroso, demasiado recargado muy exagerado todo es una niña de un año qué no entiende nada, creo qué el cumple fue para lucirse la madre, porqué sino no lo entiendo, mal gusto en todo".

"Pareces más la más protagonista tú, que tu bebe, qué pena".

"Demasiadas carencias de la madre, proyectadas en una bebe que no tiene idea de nada. Perdón, pero me dio pena ver tanta ostentación". "Parece más tu fiesta que de tu hija , te miras súper ridícula vistiendo, así como si nunca hubieses tenido fiesta" .

EL GRAN AUSENTE

El gran ausente de la llamativa celebración fue el papá de Bella; en junio, Favela confirmó que estaba separada de su esposo, el empresario George Seely, y aclaró que esta situación no se debió a que ella quisiera regresar al mundo del espectáculo.

"Sí estoy separada, sí, pedí el divorcio. Esto se los quiero compartir porque no quiero que se sigan inventando cosas: Cuando yo decidí casarme lo hice muy consciente con el hombre con el que me estaba casando..., quería formar mi propia familia, me había esperado durante mucho tiempo porque lo quería hacer cuando estuviera muy plena en muchos aspectos de mi vida y así lo hice", expresó entonces.