La tachan de malagradecida

Vanessa Claudio está comenzando una nueva vida: acaba de mudarse a Miami, donde a partir de este lunes será parte de "Suelta la Sopa", programa de entretenimiento con el que la conductora busca conocer más del mercado hispano en Estados Unidos.

Antes de irse se despidió de todas las personas que la apoyaron en su paso por México, no como dijo Raúl Osorio (exconductor de "Venga la Alegría") en un tuit, en el que, a propósito de su salida, escribió "(...) Lo que sí está mal, es no agradecerle a la persona que creyó en ella la primera vez y le dio su gran oportunidad, la oportunidad que todo mundo buscamos!!! Y esa persona es adri_elproducer". Vanessa negó que haya sido así, ya que fue Adrián una de las personas con las que se comunicó primero al recibir la noticia de su contrato en Telemundo.

"Adrián (exproductor de ´Venga la Alegría´) sabe perfectamente lo agradecida que yo estoy, fue la primera persona a la que le agradecí y conté cuando me vine a Telemundo, pero te digo la verdad, siento a veces que cuando ya pasó un tiempo, se vuelve incómodo bajo un nuevo productor que está ´Venga la Alegría´, una nueva administración, estar mencionando tantas cosas de antes, pero sí estoy agradecida, solo que me dieron cinco minutos para despedirme, obviamente mencioné y agradecí a las personas que estaban presentes en el foro, no fue como que no le agradecí, él sabe lo mucho que lo quiero, hablé con él por teléfono", dijo la conductora.

Respecto a los comentarios de Raúl, que también comentó en otra publicación en twitter "Era simple y sencillo decir. Gracias!! Peeero (sic) el miedo no anda en burro. A todo pavo le llega su Nochebuena", Claudio opinó.

"Raúl Osorio parece que su mejor entretenimiento es opinar de lo que pasa en Azteca, no sé por qué si se fue hace años de allí y a él yo lo quiero muchísimo, pero reconozco que su personalidad es así, que le encanta comentar de todo".

Lo bueno es que Vanessa no deja que estas cosas la nublen o le hagan pasar un mal rato, ella está adaptándose a la nueva ciudad, conociendo más Miami, conociendo a sus compañeros y haciendo las pruebas de vestuario, maquillaje y demás para poder ocupar su nuevo lugar en esta televisora, donde espera cumplir muchos sueños.

¿Dónde ver suelta la sopa en México?

El programa se puede monitorear en Telemundo Internacional de lunes a viernes a las 23 horas. con repeticiones a las seis horas del día siguiente.