La Superliga está muerta: presidente de la Liga de España

Después de una reunión con los clubes ibéricos –en la cual no estuvieron invitados el Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid–, el directivo contradijo a Florentino Pérez sobre lo expuesto acerca de este proyecto, que sacudió al balompié europeo en los últimos días.

Además, puntualizó que la Superliga ya perdió potencial, debido a la ausencia de los equipos de la Premier League y Bundesliga, ya que, sin ellos, no funcionará.

"No están haciendo una reflexión real, porque los seis clubes ingleses y los alemanes jamás estarán en esa competición. Sin ellos, esta competición nunca saldrá y está muerta. Está muerta, sean realistas, es cínico que digan lo contrario", dijo Tebas en videoconferencia.

El directivo añadió que no contempla castigos para los merengues, blaugranas o colchoneros, pioneros de esta competición. La Liga se fortalecerá en el ámbito legal para evitar que se repita otro intento parecido a lo presentado el domingo pasado.

"Lo que es evidente es que se ha hecho una acción muy difícil para el futbol. Debemos defendernos, no hablo de sanciones, sino otras soluciones. Estos clubes fueron sancionados por sus aficionados y por el desprecio del futbol y política europea. [...] El Real Madrid y Barcelona son grandes por lo que han hecho en la Liga y en la Champions League. No veo aplicar medidas de sanciones. Estamos estudiando, más que sanciones, medidas de protección", indicó el ejecutivo.

Durante más de una hora, Tebas, acompañado por los presidentes del Sevilla, Real Betis, Villarreal, Valencia y Levante, respondió varias preguntas por parte de medios locales e internacionales. Su blanco principal fue Pérez, presidente del Madrid, a quien etiquetó de mentiroso y descartó las propuestas que presentó durante los dos últimos días en programas españoles.

"Mienten o se equivocan. Florentino miente porque no puede ayudar al futbol o está equivocado. Que cada uno valore lo que hace Florentino. ¿Cómo salir de esta crisis? El futbol español ha tomado las medidas para salir de esto y tiene mucha vida por muchos años más, sin medidas excepcionales. No hay catástrofes de las que hablaba Pérez, no es verdad", subrayó.

Sobre la crisis económica que enfrenta el balompié europeo por la pandemia, misma que ha sido la base del mandamás merengue para defender a la Superliga y generar mayor recursos para el mercado de este deporte, Tebas replicó: "La petición de más ingresos, es que hay otro problema, que los jugadores, en lugar de tener seis Ferrari, tendrán siete. Debemos repartir la riqueza y ser más solidarios. En estos clubes, debe haber mayor administración de gastos que de ingresos".

El directivo, a pesar que está en el mismo lado que el Paris Saint-Germain acerca del nuevo posible torneo –en "stand by", según Florentino Pérez–, comentó que no respalda la ideología de su presidente, Nasser Al-Khelaifi, quien también forma parte del Comité Organizador de la Copa del Mundo Qatar 2022 y fue nombrado ayer presidente de la Asociación de Clubes Europeos.

"Sigo pensando lo mismo de los clubes como el PSG y el Manchester City, deben tener un control. En los últimos años, no han hecho una barbaridad, veremos qué pasa pronto. Creo que es alguien coherente, pero si hablamos de temas económicos, no estoy de acuerdo", dijo, sobre la filosofía de grandes gastos para comprar los derechos federativos de los futbolistas.