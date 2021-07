La soberbia invadió a Cruz Azul en el inicio del torneo

"Fuimos soberbios", aceptó Pablo Aguilar, defensa central de los cementeros.

En el juego contra los mazatlecos, "no entramos con la mismo hambre de antes y tenemos que regresar a los orígenes, a ser ese equipo humilde. Sabíamos que podía pasar lo qué pasó.... No estamos nada contentos".

Ahora viene la revancha, ya que el juego en la Fecha 2 es nada menos que contra Santos Laguna, equipo con el que jugaron la serie por el título en el Guard1anes 2021.

"Tenemos que escribir una nueva historia. Hay que pisar tierra para seguir consiguiendo cosas importantes. A mí no me gustó el partido que hicimos, dejamos de hacer algunas cosas o queríamos hacer cosas de más y el torneo pasado no se veía así, el equipo hacía cosas simples. Ahora hay que cambiar la mentalidad, y este fin de semana tenemos la posibilidad de hacerlo".

En el primer juego hubo bajas, en el segundo también lo habrán. Jonathan Rodríguez y Yoshimar Yotún, ausentes para darles descanso en la Fecha 1, viajarán con el equipo a Torreón, pero quizá no sean titulares, estarán en banca, a esto se le suma que Luis Ángel Mendoza, tiene molestias musculares.

Y ya no se habla de la gente que está en Olímpicos y Copa Oro. "Esta es la oportunidad para que los que no venían jugando. No vamos a poner excusas por las bajas, eso no existe aquí. Sabemos que nos hacen falta jugadores, pero en Cruz Azul eso no interesa, aquí hay que ganar siempre, esté quién esté".