Mi más grande sueño es darle lo que necesita para que se recupere muy pronto . Ventura Díaz Moreno, esposo de enferma

, Tam.- "Desde que la vi, me enamoré de ella, me impactó su sonrisa y su tierna mirada", cuenta el señor Ventura Díaz Moreno, de 79 años de edad, mirando con amor a su esposa la señora Antonia Carreón, de 70 años, quien debido a tres embolias no se puede mover y pasa sus días postrada en una silla de ruedas.

Don Ventura siempre fue un hombre muy trabajador, pero los años no pasan en balde, ahora padece de mala circulación, no puede caminar bien, se cansa demasiado, pero todas las mañanas se levanta muy temprano para atender al amor de su vida, Doña Antonia, le da masajes terapéuticos para que pronto se recupere, pues ha sufrido 3 embolias. La baña, la cambia y le hace el almuerzo, le da de comer en la boca, la atiende como toda una reina, porque eso lo que es ella para él.

Hace 25 años a Doña Antonia le dio la primera embolia, pero el señor Ventura no perdió la fe e hizo todo lo que estuvo a su alcance para que ella se recuperara y así fue, logró caminar y hablar gracias al amor y cuidados que le brindó, pero poco después sufrió 2 embolias más y no ha podido salir de esta, pues perdió el movimiento y el habla.

"Necesito trabajar, para poderle dar a mi mujer lo que necesita, que la atiendan, que le den sus terapias para que esté mejor, pero ya no me contratan en ninguna parte, porque dicen que estoy viejo; sí lo estoy, me siento cansado, pero necesito trabajar, yo soy hombre de campo, iba mucho al riego, pero ahora se me duermen las piernas, lo que más me interesa es que atiendan a mi esposa, quiero que ella esté bien", dijo Ventura con tono triste.

Asimismo siguió contando: "Antonia y yo llevamos 55 años de casados, y yo la sigo amando como si fuera la primera vez; mi más grande sueño es darle lo que necesita para que se recupere muy pronto", finalizó.