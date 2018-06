La serie que Luis Miguel rechazó

Ciudad de México

El productor y director Pedro Torres aseguró que hay una separación entre él y Luis Miguel, debido a la serie sobre la vida del cantante que preparaba para Univisión y que finalmente no se llevó a cabo.

El cantante se acercó a él para explicarle que no quería que hubiera otra bioserie sobre su vida que no fuera la que él autorizaba, pero a pesar de que el productor le aseguró que era un trabajo serio, cuidado y con mucha investigación, el cantante no cedió.

"Yo espero que no muera nuestra amistad. Está enojado porque había un intento de hacer una serie no oficial".

Entre las cosas que Torres abordó para este proyecto fue el tema de Marcela Basteri, la mamá, un tema en el que Luis Miguel prefiere no profundizar, aunque supo que en los 90 el cantante sí invirtió tiempo y dinero para encontrarla sin resultado.

"En las investigaciones que hicimos seguimos cuatro o cinco historias, desde que se fue con un novio italiano hasta que estuvo en un hospital, pero nos enfocamos en la que dice que tuvo una reunión con Luisito Rey, entra en su recámara y no se vuelve a saber de ella".

Pedro aseguró que no ha visto la serie de Luis Miguel porque prefiere verla cuando estén todos los capítulos disponibles.

DESCONOCE MALTRATO DE LUIS REY

Sobre la relación real entre Luis Miguel y su padre, Torres opina: "yo lo conozco a él por Luisito Rey, cuando ´Micky´ tiene 16 años y me busca para hacer un video. Siempre fue respetuoso, amable, tuvimos una buena relación y la verdad yo sólo tengo buenos recuerdos de Rey. Era un padre sevillano, dominante, gitano, pero yo nunca vi ningún maltrato".

Por el momento descarta retomar la serie porque está enfocado ya en otros proyectos, como celebrar sus 40 años de carrera.

"Creo que eventualmente se harán muchas series. Luis Miguel es tan rico como personaje que pueden hacerse cinco o siete historias. Nosotros abordábamos el tema psicológico para poder entender a ´El Sol´, pero Univisión decidió no hacerla por razones que sólo a ellos les competen".