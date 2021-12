La serie británica "Baptiste" estrenará su segunda y última temporada el 2 de enero

También podrá verse en Alemania, Brasil, Francia, Italia y Suiza. "Baptiste" es la historia del reconocido detective francés Julien Baptiste (Karyo), quien no se detiene ante nada para descubrir la verdad detrás de los casos más complejos de personas desaparecidas y que lo tienen completamente obsesionado.

Al comienzo de esta segunda temporada, de seis capítulos, Baptiste regresa al trabajo como detective privado. Mas él no es el hombre que los espectadores conocieron al final de la primera temporada. Una horrible tragedia personal lo dejó con el corazón roto y alejado de su esposa Celia, por esta razón se encuentra buscando cualquier distracción.

Cuando la embajadora británica en Hungría, Emma Chambers (Shaw) aparece en los medios de comunicación pidiendo ayuda para localizar a su marido y sus dos hijos desaparecidos, Baptiste viaja a un complejo turístico ubicado en las montañas donde Emma Chambers estaba de vacaciones con su familia, y termina sumergido en este mundo de lujos. Chambers siente que Baptiste trae un tipo de esperanza diferente que será clave para recuperar a su familia.

El actor Karyo repite su papel de "The missing" --otra exitosa serie televisiva inglesa creada en 2014-- como el personaje principal. "Baptiste" está escrita y producida por Harry Williams y Jack Williams con su empresa Two Brothers Pictures. Es raro que un personaje de una serie logre su propia serie, por eso llama la atención. Baptiste es un investigador diferente, muy necio y con métodos para enfrentar todos los obstáculos que se le presentan. Además una cirugía de un tumor cerebral le dejó secuelas, pero no afectó su habilidad para resolver los asuntos más complicados.

La primera temporada de este proyecto se estrenó en la BBC One el 17 de febrero del 2019.

El servicio de "streaming premium" de Starzplay está disponible en Argentina, Brasil, Chile; en México por Amazon, Izzi, reproductoras de "streaming" Roku y modelos Roku TV™, Totalplay y Cinépolis Klic, y en toda América Latina a través de los canales de Apple TV.

La aplicación para los sistemas operativos iOs y Android está disponible para descargar en iPhone y iPad, así como en una amplia gama de dispositivos compatibles con Android. Hasta cuatro usuarios pueden ver simultáneamente y disfrutar de descargas sin conexión de programas y películas selectas. La descarga en iOs es: starz.tv/starzplayiOs, y para Android es: starz.tv/starzplayAnd. En la aplicación Apple TV se puede ver en línea o en descargas.

En México, los usuarios de Izzi, Totalplay y Cinépolis Klic que agreguen la suscripción de Starzplay a su paquete pueden ver el contenido en los dispositivos compatibles (decodificador, Smart TV, teléfonos inteligentes y tabletas iOS / Android, PC / Mac y Chromecast).

Además, Starzplay está disponible en canales Prime Video a través de su aplicación para ver en cualquier momento y en cualquier lugar en televisores inteligentes, dispositivos móviles iOS y Android, Amazon Fire TV, Fire TV Stick, tablets Fire y consolas de juegos y a través de la web: www.primevideo.com/starzplay.

La rápida expansión de Starzplay en más de 60 países desde su lanzamiento en mayo de 2018 está impulsada por su capacidad para proporcionar a los suscriptores acceso a "lo mejor en SVOD global (video bajo demanda)".