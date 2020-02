La sentencia contra Terrazas será fuerte

Laredo, Tx.

"Este es un caso de violencia doméstica, no es un ataque armado por tirador solitario contra las masas, ni con un blanco preciso original hacia la Policía; el día de la sentencia para César Terrazas llegará, será una sentencia fuerte y pronto, por dispararle a una familia y a los agentes de la ley; la justicia se va a aplicar, pero no podemos intentar revocar su libertad bajo fianza porque constitucionalmente tiene derecho, a menos que incumpla con las condicionantes fijadas".

Isidro Alanís, fiscal de Distrito del Condado de Webb, ahondó en el caso del tiroteo la madrugada del 26 de noviembre en la colonia Loma Bonita, cuadra 1 de Knoll, donde Cesar René Terrazas, de 22 años, con fusil de asalto AR-15 calibre .223, disparó 83 veces contra policías y luego contra la familia de su novia (la muchacha, el hermano y la madre), hiriendo en un muslo al patrullero Anthony Carrillo y a la señora de 52 años, quien resultó alcanzada dos veces en el pecho.

El ministerio público reprobó las acusaciones en su contra de parte de la asociaciones estatal y local de policía (CLEAT y LPOA por sus siglas en inglés), de no oponerse a la libertad bajo fianza dictada por el juez David García, misma que consiguió Terrazas, con 275 mil dólares, es decir, con 27 mil 500 dólares efectivos aportados por ser el 10 por ciento del monto total.

"Vamos a procurar que sea pronto, queremos llevar esto al gran jurado a la brevedad, antes tenemos que recibir las investigaciones encargadas a la Policía de Laredo, porque lo que nos entregaron este 4 de febrero, está incompleto, faltan muchos detalles, como investigar a fondo a sus policías que hirieron a un joven (Jorge Martínez, de 22 años) en este mismo caso", dijo Alanís.

El agente del ministerio público del Estado dijo que se tiene un caso serio, pero que ni Combined Law Enforcement Associartion of Texas (CLEAT), ni Laredo Police Officers Association (LPOA) funcionan en su sistema: el judicial.

Dijo que no deberían litigar en la prensa, están mal en sus apreciaciones y declaraciones a los medios de comunicación.

"No está en duda el sistema judicial del condado, ni el funcionamiento, ni la imparcialidad, sólo estamos protegiendo a la comunidad, los derechos de todos los involucrados en este caso, a Terrazas, pero también a los policías que dispararon e hirieron a un muchacho inocente", agregó el procurador de justicia local.

El juzgador García ordenó restricciones a Terrazas, como no acercarse a la casa de la ex novia y a la damita, no estar próximo a 200 yardas, ni establecer contacto con ella por ninguna vía, sea teléfono, texto, carta, dejar recado, enviar a terceras personas.

Le dictaron toque de queda en su domicilio, de 7:00 de la tarde a 6:00 de la mañana, cuando esté en el Condado de Webb, excepto por cuestiones de trabajo.

La caución se divide en 75 mil dólares dos veces (150 mil dólares) por pena capital ya que disparó repetidamente contra un par de policías e hirió a uno de ellos en una pierna; más 25 mil dólares por allanamiento de morada con intención de cometer otro delito, 50 mil dólares por ataque agravado con arma mortal causando lesiones, ya que disparó adentro de la casa de su ex novia, hiriendo a la madre de la muchacha y 25 mil dólares ataque agravado con arma mortal por disparar contra el hermano y contra la jovencita, sin herirlos.

"¿El miedo de la familia atacada por Terrazas, el hecho de que este ande el libertad? Por supuesto que lo hay, ya nos hemos reunido con ellos, hay un plan de seguridad, de vigilancia para protegerlos, si el tipo falla a las condiciones de la libertad, de inmediato se le tiene que detener", dijo Alanís.

"Todavía no tengo la investigación completa, la estoy pidiendo a la policía municipal, concluyó el fiscal.