La señalan de encubrir a Weinstein

Los Ángeles, California

La imagen impecable que ostentaba Meryl Streep se ha visto dañada tras ser vinculada a uno de los escándalos más vergonzosos de la historia en Hollywood.

De acuerdo a un mensaje difundido por el periodista y documentalista Mike Cernovich a través de su cuenta de Twitter @Cernovich, la ganadora del Óscar fue señalada por su colega Rose McGowan de tener conocimiento sobre el comportamiento ilícito de Harvey Weinstein y mantener su relación laboral hasta que los hechos se hicieron

públicos.

Las declaraciones de McGowan, uno de los rostros principales que lograron destapar los abusos del productor no pasaron desapercibidos en Los Ángeles, pues varios carteles con el rostro de la actriz junto a Weinstein y la frase “Tú sabías” cubriendo su rostro aparecieron en diversos puntos de la ciudad como el Hollywood Highland Center, los estudios Fox del siglo XX y cerca de la casa de Meryl Streep en Pasadena.

SE DEFIENDE

Ante las acusaciones, Streep no tardó en responder asegurando que ella realmente nunca supo nada de los crímenes cometidos por el ejecutivo cinematográfico, ni en los noventa cuando ella fue atacada por él, ni en las décadas siguientes cuando atacó a otras.

“Duele ser atacada por Rose McGowan en los titulares. No estuve deliberadamente en silencio. No lo sabía y no apruebo tácitamente la violación. No me gusta que las mujeres jóvenes sean agredidas. No sabía que esto estaba sucediendo”, señala la protagonista de “El diablo viste a la moda” en sus redes sociales.

Streep luego habló sobre nunca ser invitada a la habitación del hotel de Weinstein, como tantas otras mujeres y agregó que no estaba al tanto de su comportamiento.

“Weinstein necesitó que no supiéramos esto porque nuestra asociación con él le trajo credibilidad, una capacidad para atraer a mujeres jóvenes y aspirantes a circunstancias en las que podrían resultar heridas. Me necesitaba mucho más de lo que lo necesitaba a él y se aseguró de que yo no supiera”.

Streep terminó la declaración diciendo que McGowan, quien anteriormente había sido crítica de ella, había hecho suposiciones falsas pero esperaba que no fuera adversaria.

“Ambas somos, junto con todas las mujeres de nuestro negocio, desafiando al mismo enemigo implacable: un ‘status quo ‘que desea tanto regresar a los viejos tiempos malos, las viejas formas en que las mujeres eran usadas, maltratadas y se les negaba la entrada en la toma de decisiones y a niveles superiores de la industria. Ahí es donde se reúnen los encubrimientos. Esas habitaciones deben desinfectarse antes de que algo empiece a cambiar”.

McGowan declaró en octubre que Weinstein abusó sexualmente de ella, acusaciones que el magnate negó.

Desde que lo dio a conocer, McGowan ha utilizado su plataforma para compartir historias con otras mujeres y exponer a otros hombres acusados de acoso y agresión sexual.

Ella se ha dirigido a Streep en Twitter, en respuesta a los comentarios que calificaron las acciones de Weinstein como “el ejemplo más gigantesco de falta de respeto”, McGowan escribió: “No Meryl, es un pu.. crimen. Eres una mentirosa”.





#SheKnew

Artistas lanzaron la campaña contra Streep, a quien tachan como defensora de Weinstein y Polanski