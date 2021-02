Sin embargo, no está claro para qué sirve la construcción. El gobierno israelí no respondió a preguntas detalladas de la AP sobre el trabajo. Bajo su política de ambigüedad nuclear, Israel no confirma ni niega tener armas atómicas. Es uno de los cuatro países que nunca se han adherido al Tratado de No Proliferación, un acuerdo internacional histórico destinado a detener la propagación de armas nucleares.

Noticia Relacionada La secreta instalación nuclear israelí se somete a un gran proyecto

La construcción se produce cuando Israel, bajo el primer ministro Benjamin Netanyahu, mantiene sus críticas mordaces al programa nuclear de Irán, que permanece bajo la vigilancia de los inspectores de las Naciones Unidas a diferencia del suyo. Eso ha renovado los llamados entre los expertos para que Israel declare públicamente los detalles de su programa.

Lo que "el gobierno israelí está haciendo en esta planta secreta de armas nucleares es algo que el gobierno israelí debe aclarar", dijo Daryl G. Kimball, director ejecutivo de la Asociación de Control de Armas con sede en Washington.

Con la ayuda de Francia, Israel comenzó a construir en secreto el sitio nuclear a fines de la década de 1950 en un desierto vacío cerca de Dimona, una ciudad a unos 90 kilómetros (55 millas) al sur de Jerusalén. Durante años ocultó el propósito militar del sitio a Estados Unidos, ahora el principal aliado de Israel, incluso refiriéndose a él como una fábrica textil.

Con el plutonio de Dimona, se cree que Israel se ha convertido en uno de los nueve países con armas nucleares del mundo. Dado el secreto que rodea a su programa, no está claro cuántas armas posee. Los analistas estiman que Israel tiene material para al menos 80 bombas. Esas armas probablemente podrían ser lanzadas por misiles balísticos terrestres, aviones de combate o submarinos.

Durante décadas, el diseño de las instalaciones de Dimona se ha mantenido igual. Sin embargo, la semana pasada, el Panel Internacional sobre Materiales Físiles de la Universidad de Princeton señaló que había visto "nuevas construcciones importantes" en el sitio a través de fotos satelitales disponibles comercialmente, aunque se pudieron distinguir pocos detalles.