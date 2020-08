´La salud es primero; ya pueden retirarse...´

Matamoros, Tam.- Durante su visita por Matamoros, en donde acudió a inaugurar el mercado "Catarino Erasmo Garza Rodríguez" y un centro deportivo, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que no debió llevarse a cabo este acto, por la aglomeración de personas que se ocasionó. El mandatario, durante un discurso apresurado, aprovechó para invitar a todos los asistentes a que se retiraran del lugar, y guardaran su "sana distancia" para evitar contagios de Covid-19.

"Me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes la verdad es que me siento muy apenado porque no debió hacerse este evento; estamos en plena pandemia todavía y tenemos que cuidarnos todos", expresó.

"Y que se vayan retirando, se los digo con todo respeto, tenemos que cuidarnos, la salud es primero", agregó.

López Obrador manifestó su gusto porque el mercado lleve por nombre "Catarino Erasmo Garza Rodríguez", porque se trata de un revolucionario matamorense. Finalmente el presidente prometió que regresaría pronto a Matamoros para poder abrazar a la gente y tomarse fotos con el pueblo, mientras tanto, les mandó abrazos, "abrazos virtuales a todos".

"Yo sé que hay mucha pasión, muchos deseos de participar, pero tenemos todo el tiempo por delante y nos vamos a seguir encontrando", indicó.

"Ya me voy, pero voy a regresar pronto con ustedes, quiero estar allá con ustedes abrazarles, tomarme fotos, porque les quiero de verdad, le tengo un profundo amor al pueblo", dijo refiriéndose a la gente que se encontraba afuera del recinto del acto protocolario.

En esta ciudad fronteriza se inauguraron 45 obras de mejoramiento urbano, así como la entrega de mil 214 viviendas haciendo una inversión total de 482 millones de pesos.