La ruda disputa por control de Morena

Con cinco años como partido político, con incipiente estructura y débil institucionalidad interna, aunque con Andrés Manuel López Obrador como presidente de la República y mayoría en el Congreso, Morena enfrenta su primera disputa interna por el poder: la dirigencia que definirá los candidatos a gobernador de 13 estados, 300 diputados federales, legisladores locales y alcaldes en 2021, así como la candidatura presidencial en 2024.

En medio de conflictos en varios estados del país, la feroz ofensiva de operadores políticos del senador Ricardo Monreal contra Yeidckol Polevnsky ha degradado el debate interno: a la secretaria general de Morena en funciones de presidenta la ubican al frente de una "nomenclatura de tufo estalinista", y ella los tilda de "sabandijas" y de traficantes de candidaturas.

El tono beligerante preocupa a Bertha Luján, presidenta del Consejo Nacional de Morena y quien se perfila para la presidencia de ese partido político, que se elegirá en noviembre. Ella advierte que la prioridad debe ser la unidad interna para evitar que se corrompa, como el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

"Respecto al PRD, debemos tenerlo muy en cuenta: no queremos un partido electorero, que los grupos con intereses facciosos se apoderen de él y que Morena se convierta en un instrumento para lograr cargos públicos, sino que el proyecto principal sea la transformación del país."

–¿Usted sí quiere presidir Morena?

–Puedo participar si veo que hay cierto consenso, que pudiéramos formar un equipo y yo encabezarlo, pero si no hay condiciones, no iría. No está descartada esa posibilidad, pero tampoco es un hecho. Faltan seis meses.

De lo que no tiene duda Luján, madre de la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, y contralora del gobierno de López Obrador en la capital del país, es que el deber de todos los miembros de Morena es "cuidar el partido". Por eso reprueba los ataques contra Polevnsky por parte de allegados a Monreal, como Alejandro Rojas Díaz-Durán, quien podría ser su rival por la presidencia.

"Yeidckol es la cara de Morena; dañarla a ella es dañar al partido", afirma Luján, quien no niega los numerosos conflictos internos. "Y los va a seguir habiendo. Tenemos diferencias, pero hay que encontrar las mejores formas de dirimirlas. Para eso hay normas y procedimientos."

Y advierte que las críticas a Polevnsky, como las de Rojas, violan el estatuto partidario: "Lo que se dice en medios, este tipo de descalificaciones, lo que hace es ir en contra de Morena y del proyecto".

Pese a que existe en su contra un procedimiento de expulsión de Morena –que se pretendía concretar el jueves 17, en plena Semana Santa–, Rojas Díaz-Durán ratifica que se está "jugando el todo por el todo" para arrebatarle el poder a la "nomenclatura de tufo estalinista" que, además de Polevnsky, integran el presidente del Senado, Martí Batres, y Héctor Díaz-Polanco, quien preside la Comisión de Honor y Justicia del partido.

En entrevista con Proceso, el senador suplente de Monreal, de quien fue coordinador de asesores con un sueldo de 101 mil pesos mensuales, acusa a Polevns-ky de pretender instaurar una dictadura como la de Venezuela, ser cómplice del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y de ser discípula de Raúl Salinas de Gortari.

Y ubica, sin rodeos, la disputa en Morena: "¿Por qué es tan importante esta elección? Porque viene 2021, con 13 gubernaturas, varios congresos locales, presidencias municipales y los 300 diputados federales. Si esta nomenclatura –Yeidckol,- Martí, Díaz-Polanco– sigue controlando el padrón, va a poder manipular, como lo hizo con Jaime Martínez Veloz en Baja California, a quien rasuraron del padrón".

Rojas alude al proceso interno por la candidatura a la presidencia municipal de Tijuana, en el que Martínez Veloz no sólo no ganó una encuesta interna, sino que no apareció en el padrón partidario –cerrado desde 2017–, y también al de Puebla, donde la candidatura la obtuvo Miguel Barbosa con una encuesta impugnada por el senador Alejandro Armenta, quien fue allegado al exgobernador Mario Marín y es miembro de la facción de Monreal.

–¿Si se controla el padrón, se controlan las asambleas?

–Controlan las asambleas y controlan las designaciones, porque legitiman las famosas encuestas patito.

Yeidckol, amiga de Salinas

>Alejandro Rojas, el senador suplente de Monreal, asegura en la elección extraordinaria de Monterrey, Nuevo León, Polevns-ky fue cómplice del "fraude" contra el candidato del PAN, Felipe Cantú.

> Además, el expriista asocia a Polevnsky con Raúl Salinas de Gortari.

> "A Yeidckol la forma Raúl Salinas. El primer cargo de ella es ser enlace de la Canacintra con el gobierno de Carlos Salinas y se hace amiga de Raúl Salinas, como hasta la fecha. Ahí está la foto en la fiesta de Diego Fernández de Cevallos", refiere Rojas, quien asegura que la vio en la oficina de Camacho Solís cuando éste era regente.