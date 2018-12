La reina pide...

"Es un puesto de mucha responsabilidad, implica tener el mensaje correcto para el público y te vuelves un referente para las causas sociales". Vanessa Ponce de León, Miss Mundo 2018.

Ciudad de México

"Tengo un año para cambiar el mundo y siento que empezó la cuenta regresiva", es el sentir de Vanessa Ponce de León, Miss Mundo 2018 y representante de México ante el mundo.

Vanessa aseguró que aún no dimensiona ser Miss Mundo porque sus actividades como tal aún no inician, pero quiere comenzar a trabajar con esta organización que busca que su certamen vaya más allá de la belleza de sus reinas, centrando su atención en su labor altruista.

"Ser Miss Mundo es un puesto de mucha responsabilidad, implica tener el mensaje correcto para el público y te vuelves un referente para las causas sociales. Para mi esto no es desconocido, porque llevo tres años trabajando para fundaciones, pero creo que este va a ser un año donde voy a tener más exposición de mi vida y donde mi crecimiento puede ser exponenciado. Ya quiero empezar".

PRACTICA LA FILANTROPÍA

A sus 26 años de edad colabora voluntariamente con 18 organizaciones sin fines de lucro, pero eligió el proyecto Na Vali, donde atienden a niños indígenas migrantes, para presentarlo en Miss Mundo y con este ganó la categoría Belleza con Propósito, factor decisivo para ganar el título.

El recuerdo que la guanajuatense tiene del momento de su triunfo no es claro, porque lo último que recuerda fue cuando gritaron "¡México!", así que tuvo que recurrir a una grabación para ver qué es lo que había hecho después de ese instante, pero no pasó así con la coronación.

"Cuando Manushi Chhillar me puso la corona fue todo lo que había soñado. Me imaginé ese instante tantas veces en mi cabeza y que por fin estuviera pasando, era irreal. Es el máximo honor ganar la corona, pero más ganar la corona siendo mexicana. Es la primera vez que tenemos este título, que nuestro trabajo ha sido reconocido con la medalla máxima. Hubo mucho retos sociales que solicitaron el apoyo del público mexicano y ganamos por ellos, por eso se que esta corona yo me la puse, pero es de todos".

BELLEZA PASA A SEGUNDO PLANO

Si bien su armónico rostro, estilizada figura y gran personalidad arrollaron en el certamen, Vanessa desea proyectar otra clase de cualidades.

"Creo que la belleza es un adorno. Lo que tienes dentro de ti es lo que importa, qué te preocupa, qué te apasiona, por qué has luchado en tu vida. La imagen que quiero proyectar es la de una mujer que cree en su comunidad, que lucha por ella, que ha hecho de su entorno una familia y cuida de ella. Es imposible creer que sólo puedes luchar por tu felicidad, pero a veces no nos damos cuenta lo mucho que podemos ayudar con simples gestos".

Miss Mundo compartió que vivió su momento fan cuando Ximena Navarrete (Miss Universo 2010) la felicitó en redes sociales y se sintió feliz de que alguien que admira la reconozca. Por eso también quiso tener la misma deferencia con Andrea Toscano (Mexicana Universal 2018), que representará a México en Miss Universo.

"Goza el momento, deja de pensar en lo que pasa en México, porque la gente no sabe lo que sucede realmente en el certamen, tienen una percepción errónea. Valora a tus compañeras porque se convierten en hermanas de por vida y un día ya no están a un lado en el desayuno. Esto te parte el alma y te duele. Vívelo porque va a ser una experiencia que le vas a contar a tus nietos. Ve por todo".