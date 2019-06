La regaña por desnudos

Ciudad de México

Sin duda fue el escándalo de la semana. Como aquí te contamos, Bella Thorne fue víctima de un hacker que la amenazó con difundir sus fotos íntimas en Internet, sin embargo, la ex chica Disney no permitió el chantaje y publicó sus propias imágenes en su cuenta de Twitter.

Durante las últimas 24 horas he estado siendo amenazada con mis propios desnudos. Me siento sucia, me siento observada, siento que alguien me ha quitado algo que solo quería que viera una persona especial", escribió Thorne.

MUY CRITICADA

Un acto muy valiente aplaudido por la mayoría, pero criticado por la actriz Whoopi Goldberg, que califico el acto como total decepción.

La conductora de The View, recriminó a la actriz por ser una celebridad y tomarse fotos desnuda, como si la culpa fuera de ella y no del pirata informático que violó la intimidad de la actriz. Recientemente, un hacker robó las fotos íntimas de Brie Larson, protagonista de Capitana Marvel.

Si eres famosa, no importa la edad que tengas, no te tomas fotos desnuda. Si no entiendes esto en 2019, tienes un problema", dijo Goldberg. Una vez que se toma esa foto, se va a la Nube y allí está disponible para cualquier hacker que la quiera".

"REPUGNANTES" COMENTARIOS

En respuesta, Bella Thorne compartió una serie de historias en Instagram, donde con lágrimas en los ojos, criticó los ´repugnantes´ comentarios de la actriz y presentadora.

"¿Culpar a las chicas por tomarse la foto en primer lugar? ¿Entonces una chica no puede enviarle una foto a su novio, que extraña, y que piensa que son sexys?", cuestionó.

"Espero que cambies tu mentalidad, ya que estás en un programa hablándole a mujeres jóvenes. Como mujer, ¿debería tener tanto miedo caminando por mi casa, usando mi teléfono, haciendo cualquier cosa? ¿Así es como quieres que sean nuestras mujeres? ¿Qué se asusten de las masas por su sexualidad? ¿Es eso lo que quieres? Yo no".

"No quiero que ustedes les hablen sobre sus puntos de vista a las chicas jóvenes, porque no querría que mi hija aprendiera esas cosas, ni nunca se las diría", dijo en su cuenta de Instagram.