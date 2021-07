La reforma sanitaria no debe ser una prueba de fuego

Nos encontramos ahora en la absurda temporada de primarias demócratas, una temporada que, me temo, pueda durar hasta el momento mismo en que se nombre candidato. Hay muchas excepciones honrosas, pero una gran cantidad de la información parece de tercer orden: no trata de los candidatos, y no digamos ya de sus propuestas políticas, sino de opiniones de expertos sobre la opinión de los votantes acerca de la elegibilidad de los candidatos. Es un debate en el que básicamente nadie tiene ni idea de qué habla.