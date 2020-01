La quieren de Ingobernable

Ciudad de México.

El programa "Chisme No Like" reveló que Netflix no pierde la esperanza de contratar a Angélica Rivera para hacer el papel que antes realizó Kate del Castillo en la serie "Ingobernable".

Cabe señalar que la revista "Proceso" había revelado a finales de año que Rivera pretendía vender su biografía con Netflix.

En este proyecto relataría lo que vivió como Primera Dama de México en la residencia oficial de Los Pinos y las funciones que realizó como la esposa del ex presidente Enrique Peña Nieto.

SIN CONFIRMAR

Sin embargo, todo parece indicar que lo que en realidad se está "cocinando" es que ella será la nueva Emilia Urquiza, personaje que antes hacía Kate del Castillo.

Urquiza era la esposa del presidente de México, quien es asesinado y ella es la principal acusada, por lo que lanzan una cacería para encontrarla.

"Ingobernable" es una serie web mexicana creada por Epigmenio Ibarra, Verónica Velasco y Natasha Ybarra-Klor, producida por Argos Comunicación para Netflix en el año 2017. Es protagonizada por Kate del Castillo, Alberto Guerra, Eréndira Ibarra y Erik Hayser. La primera temporada se estrenó el 24 de marzo de 2017. Redacción

Las grabaciones de la segunda temporada de la serie mexicana "Ingobernable" iniciaron en enero de 2018 y se estrenó el 14 de septiembre pasado.