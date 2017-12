“La primera Navidad sin ti”. Yessenia le escribe carta a su cuñada

Ciudad de Mexico. El pasado 8 de agosto del año 2016, murió en la sala de un hospital en Misantla, Veracruz, Anabeli Barrios Tiburcio, de 20 años, estudiante de la carrera de Gestión Empresarial, quien presentó heridas cortantes provocadas con arma blanca.

El principal sospechoso, Ricardo su novio quien fingió un “suicidio” sigue sin ser detenido.

"El amor no se lleva en la sangre", dice Frida Villalvazo, dedicada al mapeo y la investigación de los casos de feminicidio en México. La siguiente carta fue escrita por Yessenia, cuñada de Anabeli:

Querida Anabeli, se bien que no puedes leer mi carta, pero estoy segura de que donde quiera que estés puedes sentir el amor que te tenemos y lo triste que son estas fechas sin ti, quiero que sepas que desde el día que nos dieron la trágica noticia de tu muerte todo se ha puesto gris y para los que seguimos aquí ha sido un infierno, me rompió el corazón llegar a tu casa y ver a tu familia destrozada.

No sabes lo difícil que ha sido lidiar con unas autoridades que son indiferentes al dolor, a la necesidad que tenemos por encontrar a Ricardo y a su madre y hacerlos pagar por el crimen que cometieron, te pido que si puedes los perdones porque de verdad yo no puedo ni quiero hacerlo pues nos arrebataron a una mujer llena de energía, alegría, sueños y muchas metas por cumplir. Esta es nuestra segunda navidad sin ti y se siente igual o incluso más triste que la primera ya que cada día que pasa crece más nuestro dolor y tristeza.

Deseo con todas las fuerzas de mi corazón que un día alguien tenga el valor y nos entregue a tu asesino y a su cómplice, se bien que de ninguna manera se puede reparar el daño que ya está hecho, pero nos daría mucha tranquilidad saber que paso esa noche para que cobardemente le arrebatara la vida a la mujer que lo amaba y así poderlo ver pagar su crimen tras las rejas. ¿Recuerdas ese día que prometiste ante Dios que cuidarías y guiarías el camino de nuestra pequeña gordita? Hoy solo te pido que nos des fuerzas y que nos guíes en el camino para poder hacerte justicia PERDONAME por no haber hecho nada para evitar que esto pasara pero de verdad nunca me imaginé que pasaría, Perdóname por a veces cansarme pero esta lucha es muy pesada, Perdóname por no poder hacer lo suficiente para que se haga justicia pero sabes que a la distancia hago lo que puedo, te prometo que las cosas no se van a quedar así y que aquí seguiré insistiendo hasta poder ver que realmente se te a echo justicia, quisiera regresar el tiempo para estar contigo una vez más, para poder haber hecho algo y así evitar que te asesinaran.

Mientras nosotros seguimos luchando tu descansa y se feliz en esa vida donde no existe el dolor, la tristeza ni la maldad, descansa porque el día que nos volvamos a encontrar recuperaremos todo el tiempo que te arrebataron.

De recuerdos no se vive, pero a veces son ellos los que nos alimentan el alma y nos dan fuerza para continuar, te mando un abrazo muy fuerte y un beso a donde quiera que te encuentres, esto no es un adiós para siempre más bien es un hasta pronto...

Con amor: Yesi