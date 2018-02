‘La presión es para los Gavilanes’

Es semana de clásico fronterizo en el futbol tamaulipeco de la Segunda División Profesional y Esteban Mejía trabaja fuera de la cancha para quitarles presión a sus muchachos. El técnico del Atlético Reynosa señaló que antes de que ruede la pelota los Gavilanes de Matamoros deben de ser marcados como favoritos, pero aseguró que después del silbatazo inicial las cosas cambiarán.

“El favorito siempre va a ser el local, ellos (Gavilanes) vienen de ganar fuera, es un equipo que mete mucha afición, entradas de 4 y hasta 8 mil gentes, están en su cancha, los favoritos para ganar tendrían que ser ellos, en el papel, en la cancha pues vamos a estar once contra once y tengan la seguridad de que el Atlético Reynosa va a querer ganar tres o hasta cuatro puntos”, comentó.

La historia de este clásico es muy corta, será apenas el segundo duelo oficial entre el Atlético y los emplumados, pero Esteban pronostica un partido caliente ya que ninguno de los dos equipos olvida lo que sucedió el torneo pasado.

“En aquel juego les metimos 4 y hasta conato de bronca, pero no fue fácil, ahora vamos a su cancha, con su gente, su entorno, vamos a encontrarlo complicado pero para eso estamos trabajando, va a ser otro juego caliente y se vale, mientras no caigamos en excesos, a mi me gusta respetar mucho a los entrenadores y a los jugadores de los otros equipos”, expresó.

El estratega dijo que Gavilanes ha venido de menos a más en el torneo y llegarán anímicamente muy fuertes para este encuentro tras haber sumado sus primeros tres puntos.

“Traen sed de revancha, pero más que nada llegan con la moral por alto pues no habían ganado en el torneo y lo hicieron de visita y me da gusto por el profe que lo conozco bien, creo que será un bonito partido, la moneda estará en el aire el próximo sábado”, indicó.

Esteban aceptó que a su equipo le ha faltado gol, pero afirmó que este sábado se acabará la mala puntería, ya que no ha sido por falta de jugadas sino por malas decisiones de frente al marco. Además, resaltó que suman 180 minutos sin recibir gol.

“Es importantísimo estar bien en defensa porque adolecimos mucho el torneo pasado, hoy creo que estamos sólidos, no metemos tantos goles pero no nos meten, el equipo ha buscado variantes, con dos nueves, con un nueve, por fuera, por dentro, hemos tenido jugadas y no cae el gol, pero eso se acabó”, finalizó.