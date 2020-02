La presión es contra factureros: Concamin

Ciudad de México.

El gobierno federal sí ejerce presión sobre las empresas, pero sólo contra las que no cumplen con la ley, como ocurre con las llamadas factureras, aseguró Francisco Cervantes Díaz, dirigente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin).

"No, yo creo que la presión es a los factureros, ahí sí hay presión. Ahorita estamos en el tema de subcontratación y por el tema de subcontratación estamos batallando los empresarios por algunos que han hecho malas prácticas, ahí si hay presión", dijo.

¿Consideran que hay prácticas de terrorismo?, se le cuestionó.

"No, no, no, no tengo registro de empresarios de buenas prácticas, no tengo registro de ninguno que haya presión, tenemos a todos los industriales y ahí no tenemos registros de ni uno solo y lo hemos platicado y preguntado, no hay ningún tipo de presión, al contrario.

"Donde sí hay presiones es a los factureros por la ley que salió para que haya buenas prácticas de aquí en adelante", manifestó.