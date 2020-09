La Premier League se prepara para suspensión de torneo por Covid-19

Luego, se realizaría otra votación en una fecha futura sobre cuántos partidos deberán haberse jugado para que se apliquen las reglas. BBC Sport entiende que el rango será de alrededor de dos tercios a tres cuartos de los partidos jugados.

Si la temporada no ha llegado al punto acordado, se anulará. Mientras tanto, el tema de cualquier rescate para la Liga Inglesa no es una propuesta específica en la agenda de la reunión, y no habrá votación.

Se le ha dicho a BBC Sport que se centrará en lo que sucederá a continuación, dado el panorama financiero diferente al que se enfrentan los clubes tras el anuncio sobre los aficionados la semana pasada.

El secretario de Cultura, Oliver Dowden, dijo que tenía "esperanzas" de que la Premier League confirmara que ayudaría a los clubes de las ligas inferiores esta semana. Ahora es poco probable que se acuerde un paquete de rescate esta semana.



¿Cómo podrían funcionar las reglas?

Si se han jugado cinco partidos y se introduce un nuevo conjunto de restricciones debido a la pandemia de coronavirus, entonces la liga no recurriría a estos planes.

Si llegara a fines de diciembre y se hubiera jugado aproximadamente el 45% de la temporada, es probable que aún no sea suficiente para que los planes se pongan en marcha, y la temporada se anularía

Si los clubes están de acuerdo en que el 66% de los partidos es un número suficiente para recurrir a los planes de reducción y el país se enfrenta a otro bloqueo, obligando a detener el futbol después de que se haya jugado el 70% de la temporada, habría un conjunto de reglas para determinar quiénes se coronarían campeones, quiénes terminarían en las plazas de clasificación europea y qué equipos descenderían.