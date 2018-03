“La posibilidad de un cambio real en México está en manos de la sociedad”, Alfonso Cuarón

Desde casi el día siguiente al sismo que azotó México el pasado septiembre dejando un saldo de más de 300 muertos, barrios de enteros en ruinas y decenas de edificios caídos, el director mexicano Alfonso Cuarón ha estado involucrado en la tareas de apoyo.

Durante las primeras semanas lideró México Rises, una campaña para recaudar fondos para la ayuda inmediata -comida, agua, abogados y refugio- apoyada en la palanca de Global Giving, la mayor herramienta de crowdfunding del mundo. Bajando un poco la velocidad, siguió colaborando con las organizaciones ciudadanas para sostener su trabajo en el medio y largo plazo, convencido de que “cualquier posible cambio, cualquier transformación real en México está en manos de la sociedad civil”, apuntó este lunes en una conferencia dentro del festival Mextrópoli, el evento mexicano sobre urbanismo y arquitectura más influyente de Latinoamérica.

Con esa voluntad cooperativa ha nacido Brigada, una plataforma “incluyente, verificable y transparente que tiene como objetivo aumentar la capacidad de respuesta y transparentar las acciones de reconstrucción tras el sismo”, añadió el premio Oscar 2014 por Gravity. Conformada por ocho organizaciones y con 18 proyectos ya en marcha en 31 comunidades, la nueva plataforma es un canal de información exhaustiva, mapeo geolocalizado de las zonas afectadas, datos estadísticos, seguimiento y verificación de las acciones que se realizan sobre el terreno.

“Durante los primeros días –añadió Cuarón– nos dimos cuenta que había muchas ganas de apoyar pero muy poca información. Se levantó mucho dinero pero no se tenían muchas garantías de a dónde iba a parar”. El problema de la transparencia, según el diagnóstico del equipo de Cuarón, provenía de dos fuentes: “a veces sí era un problema de chanchullos, pero otras veces nos percatamos que era debido a que el país no cuenta con los protocolos necesarios para hacer efectivo el trabajo de organizaciones que lo hacen muy bien”.

Durante la puesta en marcha de Brigada, los trabajos de investigación de las organizaciones afloraron datos llamativos para entender no solo la reconstrucción si no la prevención de catástrofes: apenas la mitad de los municipios mexicanos cuentan con un plan de planeación urbana, el 64% no cuenta con protocolos de protección civil y tan solo el año pasado la Secretaria de Gobernación emitió 1086 estados de desastre a lo largo del país. Desde el 2000 al 2014, las catástrofes naturales le han costado a México 2.147 millones de dólares.

“Estamos en un ciclo electoral y está habiendo muchas urgencias, pero según los estándares internacionales los proyectos de reconstrucción empiezan de verdad a partir de los seis meses”, apuntó Carlos Zedillo, miembro de o de los integrantes de ReConstruir México, una de las organizaciones fundadores de la plataforma y que incluye a varios de los despachos de arquitectura punteros de México.

Coincidiendo con esos seis meses desde la fecha del temblor, Brigada ha nacido con vocación de seguir creciendo y ser cada vez más inteligente: ser capaz de priorizar los puntos de ayuda identificando las zonas dónde no haya proyectos, mostrar primero en su buscador a las organizaciones que más información compartan o introducir la perspectiva de género en la información que vaya almacenando y generando.

“Pretendemos –añadió el cineasta- que sea una herramienta que trascienda el hecho del sismo y sirva para gestionar otros casos de desastres. Pero sobre todo creemos que es relevante para un mayor ejercicio democrático y transparente en México. Cuantas más organizaciones estén aquí y más transparentes sean más presión estaremos enviando a las instituciones para que sean más transparentes”.