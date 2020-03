¡La portería es lo suyo!

Comenzó en la defensa. Probó también de delantero. Pero su lugar estaba bajo los tres postes. Emiliano Pérez Espinoza trae el futbol en las venas por herencia de su padre y su sueño es jugar en Primera División. Ponerse los guantes fue sin duda la mejor decisión que pudo haber tomado como futbolista ya que hoy se encuentra más cerca del objetivo. Emiliano emigró a Aguascalientes y es uno de los porteros que registró el Club Necaxa en su categoría Sub 17.

"A los 13 me decidí a ser portero gracias a que mi papá me ayudó a convencerme ya que él siempre me decía que tenía más futuro en la portería, hubo una visoria acá en Aguascalientes y así se me presentó la oportunidad de pertenecer a este club, llegué al Necaxa a mediados de 2019 para la Cuarta División y para el Clausura 2020 me registraron para la sub 17", comenta el guardameta reynosense.

Emiliano fue registrado como futbolista profesional en el 2018 para jugar en la Tercera División con el equipo Frontera de Río Bravo pero el siguiente reto será debutar en esta categoría.

"La verdad que es muy bonito pertenecer a un gran club como lo es el Necaxa y eso es lo que motiva el día con día, he salido a banca en varias ocasiones pero aún no tenido la oportunidad de debutar pero sigo trabajando duro para lograrlo", explica el chamaco surgido de la Cañada.

Ha pasado casi un año de aquel día que decidió dejar su casa para seguir adelante con sus sueños. Pero con mucho cariño recuerda aquellos primeros partidos con los Rayados Reynosa y Atlético RK, así como su paso por Mineros Reynosa y el Sporting Reynosa en donde representó a su ciudad y Tamaulipas en diversos torneos.

Como arquero tiene muchas más cualidades que defectos. Sale bien por arriba, es técnicamente bueno y un atajador de penales.

"Admiro a Hugo González y Jonatan Orozco son mis ejemplos a seguir, mi ídolo siempre ha sido Manuel Neuer el cual crecí viendo desde pequeño", relata.

Dicen que la portería es la posición más ingrata del futbol pero Emiliano está preparado para ser el héroe y no el villano.