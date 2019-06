La pone en su lugar

Ciudad de México.

Luego de los comentarios en los que Niurka aseguró que ella ha sido la mejor Aventurera y no Edith González, como varios han dicho, Carmen Salinas le responde.

"Si antes de que falleciera dije que yo era la mejor Aventurera y la más perra, después de que fallezca sigo diciendo lo mismo porque sigo siendo la más perra Aventurera. I´m sorry for everybody", fue lo que dijo la cubana.

Ahora, Carmen Salinas le respondió en un programa de televisión estadounidense y le pidió que dejara de hablar sobre Edith González, quien falleció la semana pasada a causa de cáncer.

"Se me murió. Hey, chiquita, Edith está muerta, ya no se puede defender. Ya, hay que dejar que los muertos descansen. Está tres metros bajo tierra. Está muerta, entiéndelo por amor de Jesús. Ya entiende, ya razona, por amor de Dios". Habrá que esperar a ver si Niurka le contesta.